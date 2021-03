GEMMA GALGANI / Uomini e donne

Torna dopo un giorno di assenza dai teleschermi Uomini e Donne, il dating show dei sentimenti di Mediaset condotto da Maria De Filippi. Nella puntata di oggi la protagonista sarà Gemma Galgani, che, dopo aver chiuso la relazione con Cataldo, si troverà nuovamente senza alcun corteggiatore.

La donna accuserà moltissimo questa solitudine, tanto da riallacciare una storia che tutti pensavano fosse chiuse per sempre. La dama torinese infatti ha deciso di riprendere la conoscenza con Maurizio, con il quale negli scorsi giorni ha avuto una lunga conversazione telefonica. In trasmissione sia Gemma che il cavaliere annunciano a tutti di voler ricominciare a frequentarsi.

Questa decisione sconvolgerà gli opinionisti in studio, che avranno da ridire sulla controversa decisione della donna. Tina e Gianni ricorderanno alla dama il comportamento ambiguo tenuto da Maurizio, il quale era stato accusato (anche dalla stessa Galgani, peraltro) di essere falso e di cercare solamente notorietà all’interno del programma.

Durante il dibattito interverrà anche Maria De Filippi, che chiederà al cavaliere se fosse stato contattato da un’agenzia di spettacolo. La padrona di casa rincarerà la dose, affermando di aver sentito delle voci che volevano Maurizio pilotato dall’esterno. L’uomo si scalderà moltissimo appena si vedrà piovere queste accuse, che prontamente negherà.

Anche Gemma sembrerà non fare caso a queste illazioni, preferendo viversi intensamente la sua storia d’amore con Maurizio. Come finirà? Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.