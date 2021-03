LUCA / Uomini e donne

Luca continua a essere tra i protagonisti più chiacchierati di questa stagione di Uomini e Donne. Il cavaliere meneghino, dopo aver chiuso nelle scorse puntate la relazione con Angela, si dedicherà alla conoscenza di Anna Maria.

I due in esterna cercano di conoscersi meglio e la dama sprona Luca a ballare con lei, ma lui non apparirà molto preso dalla donna. In studio infatti l’uomo rivelerà di non aver provato niente in compagnia di Anna Maria, con la quale decide immediatamente di interrompere la frequentazione.

Anna Maria non prenderà bene la decisione di Luca, visto che lei aveva provato decisamente altre emozioni in compagnia del Cenerelli. Per Luca, Maria De Filippi fa scendere a quel punto tre nuove pretendenti ma il quarantasettenne ne salva solo una: Sara, una ragazza bionda che ha subito colpito il milanese.

Nel frattempo Elisabetta scoppierà in lacrime non essendo stata per niente considerata da Luca, che dopo averla ignorata per tutta la settimana ha deciso di corteggiare una nuova donna dimenticando tutto quello che c’era stato con Elisabetta. Il cavaliere, in evidente difficoltà, non risponderà ad Elisabetta, tornando mestamente al proprio posto.

Chi invece sembra aver dimenticato già Luca è Angela, la quale adesso e alle prese con la conoscenza di Armando. Quest’ultimo pare trovarsi molto bene in compagnia della dama irpina, lasciando intendere tra le righe che tra i due ci sia stato molto di più di un semplice bacio. Sarà vero? Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.