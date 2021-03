LUCA / Uomini e donne

Come riportano i palinsesti odierni Mediaset, questo pomeriggio (18 marzo) Uomini e Donne non va in onda, rinnovando l’appuntamento ai propri telespettatori a domani alle 14.45. Nelle prossime puntate del fortunato dating show condotto da Maria De Filippi, il cavaliere del trono over Luca continuerà la propria conoscenza con Elisabetta e Angela. L’uomo si è trovato molto bene con entrambe, pur riscontrando alcune differenze tra le due donne.

Con Elisabetta è stato un colpo di fulmine scattato durante la sfilata di lei, che immediatamente l’ha stregato con alcuni sguardi ammiccanti. Durante l’esterna i due hanno trascorso del tempo piacevole insieme ma secondo Luca non c’è stata quella passione che pensava potesse esserci durante il loro incontro.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Al contrario, ad Elisabetta Luca è piaciuto molto, tanto da giustificare la mancanza di passione con una timidezza tipica del primo appuntamento.

Per quanto riguardo l’esterna con Angela, c’è stata molta complicità tra i due, seppure la donna non si senta a suo agio al fianco di Luca a causa delle sue aspirazioni familiari. Angela infatti non si ritiene adatta (vista l’età avanzata) ad avere dei figli con Luca, il quale però non vuole rinunciare alla dama.

Infine spazio anche ad Antonella, che, non essendo mai stata presa minimamente in considerazione dal cavaliere, su consiglio dell’opinionista Gianni Sperti deciderà di interrompere la conoscenza. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.