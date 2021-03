Massimiliano / Uomini e donne

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne inizieremo a scoprire meglio il nuovo tronista Massimiliano, che – dopo aver litigato con Altea e averla eliminata definitivamente dal parterre delle corteggiatrici – approfondirà ora il suo rapporto con Vanessa. E con quest’ultima dimostrerà fin da subito di avere un particolare feeling.

In esterna i due cucinano e pranzano insieme, trascorrendo un paio d’ore in cui riescono a chiarire anche alcune incomprensioni delle scorse registrazioni. La donna infatti rivelerà di essersi risentita per via del comportamento del tronista, che nella scorsa registrazione in esterna le ha preferito Eugenia. Massimiliano, dispiaciuto, riuscirà a chiarirsi con Vanessa, la quale non ci penserà due volte ad accettare le sue scuse.

Nel frattempo la corteggiatrice si aprirà maggiormente a Massimiliano, raccontandogli alcuni particolari della sua vita privata, in particolare quelli riguardanti la situazione della madre che non sta bene.

Massimiliano sarà molto contento di questa apertura nei suoi confronti da parte di Vanessa, che gli permetterà di capire quanto la ragazza sia realmente intenzionata a portare avanti la conoscenza. Il tronista quindi valuterà positivamente l’esterna e in un certo senso si dirà responsabile della felicità di Vanessa.

