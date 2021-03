Massimiliano / Uomini e donne

Il percorso di Massimiliano è uno dei più interessanti di questa edizione di Uomini e Donne e infatti il giovane tronista è tra i personaggi più chiacchierati sui social network per via del suo carattere sincero e impulsivo.

Il ragazzo è in questi giorni impegnato nella conoscenza di Federica ed Eugenia. Insieme a quest’ultima ha trascorso del piacevole tempo insieme: la corteggiatrice ha chiesto una sua foto da piccolo, come simbolo di una conoscenza che vuole arrivare a fondo. La donna infatti spera di capire meglio Massimiliano, con il quale parlerà per quasi tutto il tempo del divorzio dei suoi genitori, una caratteristica che la rende molto simile al tronista.

Con Federica invece si cambia totalmente registro: la ragazza è molto più solare e positiva e invita Massimiliano in esterna a seguire le sue lezioni di fitness. Lui ammetterà di essersi divertito molto in compagnia di Federica, che ritiene bellissima esteticamente.

Nel frattempo interverrà anche Vanessa, che chiederà a Massimiliano se abbia o no sentito la sua mancanza. Il giovane annuirà alla domanda della donna, facendo intendere che sia ancora nei suoi pensieri…

Nuova conoscenza invece per quanto riguarda Giacomo, che accoglierà nello studio una corteggiatrice arrivata esclusivamente per lui. Si tratta di Olga, una giovane studentessa di economia con il quale Giacomo ammetterà di essersi trovato molto bene. Lei, soddisfatta dalle parole del tronista, si dirà entusiasta di proseguire la conoscenza con l’uomo di cui ormai è innamorata.

