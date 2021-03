SABINA / Uomini e donne

Questo pomeriggio su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, che, come vedremo, ci riserverà molte sorprese. Oggi è infatti il grande giorno per Claudio e Sabina, i quali lasceranno lo studio insieme per viversi lontani dalle telecamere la loro storia d’amore.

Tutto nascerà quando il cavaliere annuncerà di dover lasciare la città per aprire una nuova attività. Questo ovviamente comporterebbe la sua uscita definitiva dal programma e quindi chiederà a Sabina di accompagnarlo per non perderla di vista.

Claudio domanderà alla dama se si sente pronta a trasferirsi in pianta stabile con lui e a quel punto Sabina non si tirerà indietro. La padrona di casa, allora, chiederà alla Ricci se questo significa che lascerà anche lei la trasmissione e lei senza pensarci un attimo le risponderà di sì.

Maria De Filippi rimarrà sorpresa dalla scelta spontanea di Claudio e Sabina, che si prometteranno di prendersi cura l’un l’altro sotto una pioggia di petali. La coppia dopo aver salutato i presenti ballerà per l’ultima volta all’interno della trasmissione prima di salutare definitivamente il salotto di Uomini e Donne.

Non mancherà infine la benedizione di Gianni Sperti, che chiederà scusa per aver pensato male di loro e augurerà alla coppia un futuro pieno di passione e felicità.