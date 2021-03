Uomini e donne / Samantha Curcio

Nelle prossime puntata di Uomini e Donne, Samantha sarà sempre più protagonista indiscussa della trasmissione. Dopo l’accesso litigio con Armando Incarnato, la tronista riprenderà il suo percorso alla ricerca dell’uomo che potrebbe essere quello della sua vita. Lei accoglierà così un nuovo pretendente, arrivato in quanto molto incuriosito dal suo carattere. La ragazza, che ormai vedremo sempre più ambientata nel contesto del programma, avrà un pesante diverbio con Roberto, il quale, a detta di lei, non riesce a trasmetterle emozioni e sentimento.

La Curcio non lesinerà critiche al suo corteggiatore, che a quanto pare durante tutta la settimana non le ha mai mandato neanche un messaggio. Un comportamento anomalo per la tronista, che vorrà vederci chiaro sulle reali intenzioni dell’uomo. Il pretendente a sua discolpa cercherà di chiarire la propria posizione, giustificando la mancanza di attenzioni con un’iniziale e temporanea diffidenza nel loro rapporto, definito ancora in fase embrionale. Il corteggiatore, dopo aver palesato il suo pensiero, prometterà a Samantha di iniziare a corteggiarla seriamente non appena l’avrà inquadrata a dovere.

Dalla redazione arriverà però un’altra accusa verso Roberto, che a quanto pare non ha mai fatto nulla per dimostrare di essere davvero interessato a Samantha: un’altra testimonianza a sfavore del corteggiatore, ormai sempre più in difficoltà all’interno dello studio.

Scopriremo inoltre che l’uomo ha chiarito che avrebbe accettato di uscire in esterna con Samantha solamente nei giorni festivi, visto che in quelli feriali era impegnato con il lavoro e non avrebbe mai potuto accettare. Dopo aver sentito queste parole interverrà anche Maria De Filippi, la quale cercherà di aprire gli occhi alla tronista spiegandole che Roberto non è affatto intenzionato a proseguire la conoscenza. Come andrà a finire?

