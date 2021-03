Samantha / Uomini e donne

Ancora trono classico quest’oggi a Uomini e Donne, che, dopo averci mostrato nella giornata di ieri i progressi dei percorsi di Giacomo e Massimiliano, si concentrerà sul trono di Samantha.

Quest’ultima, rispetto ai suoi due colleghi, non ha ancora instaurato un feeling importante con nessuno dei corteggiatori. Con Alessio le cose non vanno come ci si aspettava, lei non riesce a fidarsi completamente dell’uomo e questo è un handicap importante nella relazione. Per la Curcio arriveranno nei prossimi giorni nuovi corteggiatori, visto che quelli presenti in studio non sono risultati convincenti ai suoi occhi.

Spazio anche al trono over, con Alessandro che dopo aver deciso di chiudere definitivamente la sua relazione con Maria Tona, deciderà di dedicarsi completamente a Federica, seppur qualcosa ci lasci pensare che per la Tona non sarà facile accettare questo due di picche rifilatole dal cavaliere.

Nei prossimi giorni sarà il turno anche di Isabella, nelle ultime settimane apparsa abbastanza in secondo piano rispetto alle altre dame. Per lei sarà finalmente il momento di conoscere un uomo, che secondo le anticipazioni lascerà Gemma Galgani proprio per lei. Ma sarà davvero così?

Protagonista infine anche Armando Incarnato, il quale cercherà di conquistare il cuore di una donna reduce da una deludente storia d'amore che ha lasciato uno strascico importante. Di chi si tratterà?