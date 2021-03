Nicola Vivarelli / Uomini e donne

A grande richiesta, è tornato nel salotto di Uomini e Donne Nicola Vivarelli, reduce da un periodo trascorso in mare per far fronte ai suoi impegni lavorativi. Un reintegro nel parterre over tanto atteso quanto sperato dai numerosi fan del programma, che negli scorsi mesi hanno assistito all’evoluzione di Nicola, il quale da aspirante corteggiatore di Gemma Galgani ha intrapreso un percorso nella trasmissione che l’ha trasformato in uno dei volti più noti e amati del fortunato dating show di Maria De Filippi.

Intervistato di recente dal settimanale Uomini e Donne magazine, il cavaliere ha esternato tutte le emozioni provate nel rimettere piede in quello studio che tante soddisfazioni gli aveva dato nei mesi precedenti:

Far parte del programma mi è sempre piaciuto, le emozioni che ho provato il primo giorno in studio le ho vissute anche questa volta.

Come ben ricordiamo, il Vivarelli aveva rotto la sua relazione con Veronica De Nigris poco prima di imbarcarsi, non notando particolare interesse da parte della donna nei suoi confronti. Il giovane ha poi chiarito alcuni aspetti riguardanti la sua relazione con Gemma, con la quale – dopo un periodo di battibecchi e frecciatine – è riuscito a instaurare un rapporto di amicizia, come dichiarato tra le colonne del rotocalco:

Tra Gemma e me è rimasto un bel rapporto di stima e affetto; durante la mia assenza ci siamo sentiti per le festività e per sapere come stavamo.

Un feeling particolare quello con la Galgani, che ha consentito a Nicola di commentare anche le ultime esperienze romantiche della dama piemontese. Secondo il cavaliere, infatti, Gemma sarebbe troppo “innamorata dell’amore”, circostanza che la renderebbe incapace di captare le reali intenzioni degli uomini con cui si interfaccia, essendosi relazionata troppo spesso con persone che non rispecchiavano le caratteristiche del suo uomo ideale.

Parole al miele anche verso il programma, che gli ha regalato una nuova opportunità per trovare la donna della propria vita. Non vi è però nel parterre femminile nessuna donna che l’ha colpito, ha rivelato Nicola, che durante la sua esperienza in mare ha accusato tanta nostalgia e malinconia:

Mi sono ritrovato lì da solo anche il giorno del mio compleanno. Come è possibile, secondo voi, non soffrire di malinconia?

Tante disavventure per il marinaio, che – come da lui stesso dichiarato – si è visto hackerare anche il proprio profilo Instagram, “l’unico contatto che avevo quotidianamente con gli amici e con i miei followers“.

Ora che è tutto passato, Nicola si è posto l'obiettivo di affrontare questa esperienza con il massimo della sincerità, verso se stesso e nei confronti di chi lo circonda. Un proposito necessario per trovare finalmente la sua Giulietta.