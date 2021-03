UOMINI E DONNE oggi, 2 marzo: un nuovo corteggiatore per GEMMA

GEMMA / Uomini e donne

Secondo giorno della settimana per Uomini e Donne, in compagnia di dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori. In questo post vi raccontiamo cosa è successo nella puntata trasmessa oggi (martedì 2 marzo) che ha a che fare con una registrazione tenutasi il 23 febbraio.

Diversamente dalle altre puntate, la messa in onda di questa registrazione inizia dalla sfilata femminile, dal titolo “Follie d’amore”. Vediamo sfilare quindi quasi tutte le donne del parterre: da Roberta Di Padua a Gemma Galgani, per poi passare alle dame Maria, Sabina e Alessandra, e anche ad altre partecipanti che ancora non hanno iniziato nessuna dinamica sentimentale.

Tra consulenze singole e quelle chieste alla stilista Anahi Ricca, ogni singola esibizione ha suscitato numerose polemiche, sia da parte del parterre maschile e sia anche da parte degli opinionisti Tina e Gianni. Oltretutto, ma fuori concorso, ha sfilato anche la nuova tronista Samantha. La vincitrice, quindi, risulta essere la dama Roberta Di Padua.

Al termine della puntata, si passa poi alla dama Gemma, la quale viene fatta sedere a centro studio: un signore ha telefonato la redazione perché vuole conoscerla. Il cavaliere fa il suo ingresso in studio e quindi si presenta: si chiama Cataldo, ha 59 anni, è nato a Taranto ma vive da tantissimi anni a Napoli. Dice di essere venuto per lei perché ha suscitato la sua curiosità, ama il ballo e il mare.

Gemma dice di essere rimasta molto colpita dall’uomo che, continuando la sua presentazione, dice di essere padre di ben quattro figli e che come lavoro fa il manutentore. Suggerisce poi a Gemma di non arrabbiarsi sempre con Tina, perché sono due persone diverse e che, pensandola in modo diverso, non andranno mai d’accordo.

Come andrà a finire questa nuova conoscenza della bionda dama di Torino? È ancora troppo presto per parlarne, dato che Cataldo è appena venuto a conoscerla, ma sicuramente nelle prossime puntate avremo modo di capire cosa succederà. Per oggi Uomini e Donne termina qui e tutti i partecipanti, compresa la conduttrice Maria De Filippi, ci danno appuntamento a domani pomeriggio, sempre alle 14.45 e sempre su Canale 5.

