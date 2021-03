Uomini e donne

Oggi (23 marzo) a Uomini e Donne abbiamo assistito alla conclusione della registrazione dell’11 marzo. Si parte dalla presentazione di un nuovo cavaliere, Damiano, da Belluno: ha 37 anni, fa il venditore, ha la passione per lo sport e spera di trovare una donna in grado di essere una compagna di vita; decide per ora di ballare con la dama Federica.

Dopo questo momento, si accomodano Claudio e Sabina. Maria De Filippi comunica che a breve Claudio dovrà trasferirsi in un’altra città per questioni lavorative. Claudio dichiara che questo trasferimento ha creato dei problemi con Sabina, data appunto la lontananza. La donna ammette che al momento ha alcuni problemi legati alla famiglia e per questo non può raggiungerlo, se ne parlerà magari nei prossimi mesi. Interviene l’opinionista Gianni Sperti, chiedendo se effettivamente loro siano una coppia. I due confermano e oltretutto vorrebbero uscire dal programma: Claudio dichiara di voler fare a Sabina una sorpresa, infatti decidono di ballare insieme sulle note di “A mano a mano”, sotto una cascata di petali rossi. E così i due abbandonano la trasmissione mano nella mano.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Ad un certo punto Gianni prende parola per dire di aver cambiato idea nei riguardi di Sabina e adesso è felice per lei, poi paragona la situazione di Sabina a quella della dama Maria perché a parer suo la donna non è lì per cercare l’amore. In seguito Alessandro, il cavaliere che sta conoscendo Maria, dice che la sera della registrazione non sarebbe uscito con lei ma con Federica.

A questo punto Maria ci resta male, perché vuole capire questa scelta. Alessando risponde che esce con Federica perché devono chiarire alcune cose. Successivamente emerge una sorta di dibattito: la dama Maria lavora presso una struttura che fa interventi estetici e, a quanto risulta, Alessandro vorrebbe fare un intervento al naso. Se da un lato l’uomo dichiara che tutto sia partito da lei, la donna ammette che la richiesta è invece partita dall’uomo. Insomma emerge una contraddizione che viene chiarita dalla conduttrice, la quale dichiara che la dama Maria ha frequentato anche altri uomini e mai è uscito l’argomento degli interventi chirurgici. Si crea una sorta di discussione, ma non si arriva alla verità definitiva di tutta la situazione; probabilmente ne sapremo di più nelle prossime puntate.

Si parla poi del tronista Giacomo, che è andato in esterna con Martina. I due si trovano a cena insieme, iniziano a parlare del più e del meno e poi il ragazzo prova ad avere una sorta di approccio fisico, ma lei rimane sulle sue e questo suscita in Giacomo delle perplessità: secondo il suo parere, Martina non è attratta da lui. Stando alle parole di Giacomo, tra loro manca la chimica che deve esserci tra due persone che si stanno conoscendo e che si piacciono, ma la ragazza non si dice d’accordo e infatti questo emerge anche in uno sfogo che la corteggiatrice ha con la redazione.

Una volta tornati in studio, Martina dichiara di essere attratta da Giacomo e per farglielo capire lo invita a ballare, ma lui rimane piuttosto freddo perché è sicuro che ciò sia indotto e non spontaneo. Interviene poi Carolina, corteggiatrice di Giacomo, chiedendogli come mai non l’abbia portata in esterna, dato che sono giorni che non si vedono, e ha capito che lui è più attratto da altre. Il tronista le risponde dicendo che non è uscito con lei per vedere se gli fosse mancata e ammette che è successo.

Per capire come finirà questa vicenda, bisogna aspettare i prossimi giorni; oggi Uomini e Donne termina qui, appuntamento a domani alle 14.45 su Canale 5. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.