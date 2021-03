SAMANTHA / Uomini e donne

Nuovo appuntamento in compagnia di Uomini e Donne: ciò che abbiamo iniziato a vedere oggi appartiene ad una registrazione del 23 febbraio nella quale però mancava Tina Cipollari, assente per un’indigestione alimentare.

Si inizia dalle avventure legate a Gemma Galgani, non solo con il riassunto delle puntate precedenti, ma anche con uno sfogo nel quale la donna si dice estremamente felice del suo nuovo corteggiatore Cataldo. Una volta che Gemma fa il suo ingresso in studio, si viene a sapere che negli ultimi giorni Maurizio le ha mandato un messaggio sul cellulare nel quale si diceva disposto a chiarire la fine della loro conoscenza e questo suscita nell’opinionista Gianni Sperti molte perplessità, perché secondo lui Maurizio ha mandato il messaggio per poter avere più visibilità a centro studio.

Emerge poi che Maurizio avrebbe inviato questo sms subito dopo essere uscito con la dama Maria, che a sua volta era uscita nella stessa serata con Alessandro.

Tutto ciò è motivo di critica, perché in molti sostengono che Maria non possa uscire con due uomini nella stessa serata, soprattutto perché ha dichiarato che al momento non prova nulla per nessuno dei due.

Dopo averne parlato a lungo, si fa entrare in studio Cataldo. Gemma afferma di aver riscontrato nel suo nuovo corteggiatore molta galanteria: è stato presente soprattutto perché le ha regalato un mazzo di rose, poi le ha portato la colazione e hanno cenato insieme. Non è successo niente di particolare, neanche un bacio, però ammette di essere stata molto bene, nonostante delle differenze caratteriali.

L’uomo spiega di essere una persona al tempo stesso d’altri tempi e giovanile, per questo delle volte può fare delle battute spiritose. Questo in Gemma non è motivo di preoccupazione, perché ognuno deve avere la propria personalità. Cataldo poi riscontra in lei una persona in grado di sprigionargli diverse emozioni positive e la bionda dama di Torino afferma di sentirsi molto corteggiata. I due, infine, decidono di ballare a centro studio.

Dopo questo momento di danza, si passa all’ingresso in studio di Massimiliano, Samantha e Giacomo, i tre tronisti. Si parte proprio da Samantha, che è uscita in esterna con Roberto e Giuseppe. Con il primo, nella puntata di ieri, c’erano stati dei problemi, perché la tronista aveva messo in dubbio l’interesse del ragazzo nei suoi confronti. Con il secondo inoltre la situazione è stata diversa, tanto che Samantha dichiara di non aver provato nulla nella loro esterna, a tal punto che decide di eliminarlo.

Con Roberto, invece, c’è stato una sorta di chiarimento nei camerini subito dopo la scorsa puntata. Samantha vuole cercare di capire esattamente cosa piaccia di lei al ragazzo e lui le risponde di essere attratto sia da un punto di vista estetico che caratteriale. La tronista sembra credergli, però gli suggerisce di far qualcosa per dimostrare l’interesse nel concreto.

Come andrà a finire questa vicenda? La risposta arriverà nelle prossime puntate, per oggi Uomini e Donne termina qui, appuntamento a domani alle 14.45 su Canale 5 con l’ultima puntata della settimana. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.