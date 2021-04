C’è un evento imperdibile che attende tutti i fan di Una Vita. Venerdì 16 aprile, in diretta su YouTube nel canale Mi Amor Novela News, andrà infatti in scena a partire dalle 21.00 l’appuntamento con Acacias 38 – Una Vita Live Reunion.

Ideato da Rosario Paolo Saia, lo speciale sarà condotto da Daria Graziosi e Salvatore Sposito, conduttori e volti di punta di Donna Tv. Al programma parteciperà inoltre il giornalista esperto di soap Sante Cossentino.

Per una serata così speciale non potevano mancare alcuni attori: in diretta dalla Spagna si collegheranno infatti all’evento streaming David V. Muro (Servante Gallo), Montserrat Alcoverro (Ursula Dicenta), Ylenia Baglietto (Maite Zaldua), Juanma Navas (Ramon Palacios) e Miquel Peidro Zaragoza, l’autore della telenovela trasmessa con successo da La1 e dalla nostra Canale 5.

Tra gli ospiti ci saranno anche tantissimi doppiatori: da Max Di Benedetto (ex voce di Victor e direttore del doppiaggio) a Renato Novara (che doppia Felipe), i quali cureranno anche la serata, passando per Beatrice Caggiula (Cayetana), Jenny De Cesarei (Trini), Andrea Oldani (Liberto), Federica Simonelli (Genoveva), Luisa Ziliotto (Maite) e la direttrice del doppiaggio Giulia Franzoso, che dai prossimi mesi presterà la sua voce alla new entry Soledad. Previsto anche l’intervento di Roberto Mallò, che segue per il nostro sito la soap fin dalla primissima puntata. A capo della regia, per questo appuntamento che celebrerà i sei anni della soap, Marcello Marino.

Un modo emozionante per dar lustro alla produzione iberica, visto che il prossimo maggio si congederà definitivamente dal pubblico spagnolo. Fortunatamente, per noi italiani la messa in onda durerà all’incirca altri due anni. Chissà dunque se in futuro ci saranno altre occasioni per riunirsi tutti insieme! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

