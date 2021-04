Stasera, sabato 24 aprile, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la sesta puntata del talent Amici. Lo show, condotto da Maria De Filippi, ci riserverà come al solito numerose sorprese.

Ad iniziare la prima manche sarà la squadra capitanata da Arisa e Lorella Cuccarini, le quali decideranno di scontrarsi contro Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. A perdere sarà la prima squadra e infatti vedrà a rischio momentaneo il cantante Raffaele.

Nella seconda manche vedremo protagonisti nuovamente Zerbi-Celentano, ma stavolta contro Anna Pettinelli e Veronica Peparini, e sarà proprio quest’ultimo team a perdere; a rischio provvisorio vedremo il ballerino Samuele.

La terza e ultima manche vedrà scontrarsi gli stessi della prima e perderà la squadra di Rudy-Alessandra, per questo rischierà di uscire il cantante Deddy.

Si delinea quindi un ballottaggio composto dai cantanti Deddy e Raffaele e dal ballerino Samuele. Quest’ultimo sarà il primo salvo e di conseguenza l’eliminato della puntata sarà uno tra Deddy e Raffaele: sapremo il nome definitivo proprio sabato sera.

Ospiti il comico e attore Nino Frassica e la cantante Annalisa, reduce dall’ultimo Festival di Sanremo. Questo e molto altro succederà dunque stasera in prima serata.

