ANNA VALLE dopo La compagnia del cigno: ecco le sue prossime fiction!

ANNA VALLE: Luce dei tuoi occhi e Lea e i bambini degli altri sono i progetti futuri dell’attrice

Anna Valle è uno dei volti più amati della fiction italiana. Domenica scorsa è tornata protagonista su Rai 1 con la seconda stagione della fiction La compagnia del cigno nel ruolo di Irene, moglie dell’esigente maestro Luca Marioni (interpretato da Alessio Boni).

Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, la Valle ha parlato del nuovo progetto di cui sarà protagonista nella prossima stagione accanto a Giuseppe Zeno:

In autunno sarò Emma in Luce dei tuoi occhi, fiction di Canale 5 sul mondo della danza.

Oltre alla fiction Mediaset, l’attrice romana ha anticipato che proprio in questi giorni si trova sul set di una nuova fiction per la Rai:

Da due settimane sto girando per Rai 1 Lea e i bambini degli altri con Giorgio Pasotti, in cui sono un’infermiera che lavora in un reparto di pediatria e non può avere figli.

Due nuovi progetti, che, ancora una volta, vedono Anna Valle calarsi nel ruolo di madre che soffre e lotta per i suoi figli. Per fortuna la vita reale dell’ex Miss Italia è ben diversa dalle donne che interpreta in tv: dal 2008 è felicemente sposata con il produttore Ulisse Lendaro ed è una madre “attenta e super protettiva” di due ragazzi: Ginevra e Leonardo.

