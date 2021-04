Anticipazioni seconda puntata della fiction La compagnia del cigno 2, in onda su Rai 1 in prima serata domenica 18 aprile 2021.

La compagnia del cigno 2: anticipazioni episodio 3 intitolato Diventare grandi

Teoman intende diventare uno degli insegnanti del Conservatorio Verdi; ne sono tutti felici ma non Marioni il quale, nonostante faccia trasparire tranquillità, in realtà non si fida del collega e vecchio amico.

Arrivano novità per la Compagnia, ma per Matteo e Sofia quella che dovrebbe essere una buona notizia finisce per sconvolgere le loro famiglie. Lo stesso Matteo, dopo iniziali istanti di felicità, comincia a essere in ansia per il futuro che lo attende e ciò lo porta a compromettere la sua storia con Sofia.

Barbara deve affrontare una dolorosa relazione del passato, intanto Sara e Rosario vivono i loro primi amori.

La compagnia del cigno 2: anticipazioni episodio 4 intitolato Saper tornare indietro

Sofia non si fida più del rapporto con Matteo, ma – grazie al supporto dei suoi amici e di Marioni – il giovane finisce per comprendere l’importanza di quello che potrebbe perdere.

Mentre Robbo è attratto da Natasha, la figlia del nuovo compagno della madre, Sara si concede all’amore.

Luca e Teoman portano i ragazzi ad affrontare una prima esibizione di successo, ma gli atteggiamenti di Teoman appaiono ancora ambigui (specie verso Irene, anche se solo Luca se ne accorge). Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

