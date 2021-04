Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 17 aprile 2021:

Dopo aver ricevuto le confidenze di Wyatt (Darin Brooks) sul suo amore per Flo (Katrina Bowden) e sulla sua preoccupazione per Sally (Courtney Hope), Katie (Heather Tom) incontra proprio la Spectra in ospedale. La stilista le confida di volersi sottoporre a degli accertamenti.

Quinn (Rena Sofer) cede all’impulso di reagire a quella che ritiene essere una dichiarazione di guerra da parte di Brooke (Katherine Kelly Lang); così, di nascosto, versa della vodka nel succo di frutta della rivale che, inconsapevole, lo beve.

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) non è stata contenta di apprendere che Ridge (Thorsten Kaye) ha baciato Shauna (Denise Richards), ancora risentita per il ruolo che la Fulton ha giocato nel segreto che ha sconvolto le loro vite, ma lo tranquillizza circa la tensione tra Quinn e Brooke. Ridge teme infatti che la moglie non possa reggere altra sofferenza.