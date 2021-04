BEAUTIFUL, anticipazioni 3 aprile: Thomas cerca di convincere Steffy a lottare per Liam

Steffy e Thomas di Beautiful

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 3 aprile 2021: Thomas (Matthew Atkinson) impedisce a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) di confessare di aver baciato Liam (Scott Clifton) per via della sua telefonata: il ragazzo cerca di convincere la sorella a superare i sensi di colpa nei confronti di Hope (Annika Noelle) a lottare per riavere la sua famiglia con Liam.

Brooke (Katherine Kelly Lang) appoggia l’opinione di Liam nei riguardi di Thomas e chiede a Hope se è veramente pronta a sacrificare il suo futuro con Liam e Beth per Douglas (Henry Joseph Samiri).

Hope non vuole abbandonare il piccolo Douglas, assecondando l’ultimatum di Liam. Tuttavia sia quest’ultimo che la giovane Spencer si pensano reciprocamente.