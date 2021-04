Brooke / Beautiful

Non troppo tempo fa, riportandovi le anticipazioni americane di Beautiful, vi avevamo segnalato la tregua che Brooke Forrester aveva deciso di stipulare con Thomas Forrester, arrivando ad ospitarlo in casa a seguito dei problemi di salute che il ragazzo aveva affrontato. La Logan lo aveva fatto con la dovuta cautela, ma era sembrata pronta a riconoscere come il figliastro avesse davvero dato una svolta alla propria vita.

Tuttavia i progressi fatti sembrano essere stati vani, specie alla luce della crisi matrimoniale tra Liam e Hope Spencer. Brooke desidera che la figlia perdoni il nuovo tradimento extraconiugale del genero, non volendo sentire ragioni: Hope per lei sarà felice solo col giovane Spencer. La difesa ad oltranza mossa dalla Logan nei confronti di Liam è andata di pari passo con un’inversione di marcia nei confronti di Thomas: per Brooke, l’ossessione dello stilista per la figlia è ancora viva e niente contano le dimostrazioni di redenzione che Thomas le ha dato.

Beautiful: il passato di THOMAS e BROOKE

La veemenza con cui Brooke sta affrontando Thomas ha sorpreso lo stesso ragazzo, che, almeno stando a quanto dice, vorrebbe invece recuperare un buon rapporto con la matrigna. Sì, perché chi segue Beautiful da tempo, sa che i momenti di amicizia tra i due sono stati più numerosi dei momenti di tensione: ad un certo punto Thomas aveva maturato una vera e propria cotta per Brooke (con tanto di sogni ad occhi aperti) e la Logan si era schierata con lui quando aveva scoperto che Caroline e Ridge avevano nascosto la paternità di Douglas, perché: “Thomas è un bravo ragazzo, e mai si sarebbe approfittato di Caroline”.

Eppure, fin da quando Thomas ha rimesso piede in città, Brooke ha avuto uno strano sentore che via via, nel corso dei mesi, si è sempre rivelato corretto, mentre il ragazzo dal canto suo si è sempre comportato come se ci fosse stato solo odio tra lui e la moglie del padre. Ma, come di recente ricordato da lui stesso negli episodi andati in onda negli USA, Brooke ha contribuito a crescerlo insieme ai suoi genitori e lui vorrebbe farla ricredere. Brooke si è detta pronta a dargli fiducia per quanto riguarda il suo ruolo di padre e alla Forrester Creations (di cui, ricordiamo agli autori, Thomas possiede una fetta, seppur piccola, al contrario di Brooke…), ma non si fiderà mai di lui per quanto riguarda le sue intenzioni nei confronti di Hope.

Beautiful, anticipazioni USA: BROOKE non crede a THOMAS

C’è da dire che Thomas ama ancora Hope e non lo nasconde né alla diretta interessata, né a Brooke e né a Ridge (il quale spera comunque che il primogenito segua i suoi consigli di non ripercorrere più quella strada).

Tuttavia, a differenza di prima, ora Thomas ha imparato a non agire di impulso, a non ossessionarsi e ad accettare che non potrà mai dare seguito a quell’amore, in quanto non ricambiato. Ma Brooke non gli crede e, accusandolo di parlare continuamente di Hope, ha sentenziato: “Non ti voglio vicino a mia figlia e non lo vorrò mai“. E, dopo aver tuonato contro Thomas, Brooke ha deciso di spingere Liam ad agire, per riprendersi Hope e soprattutto per evitare che il giovane Forrester diventi un problema per una loro riconciliazione.

La forza del rinvigorito astio di Brooke ha dunque alimentato le tante ipotesi che vengono mosse riguardo al già anticipato giallo che, tra pochi giorni, vedrà morire qualcuno nelle puntate americane della soap.

Ci si chiede, infatti, se non sia la stessa Logan ad essere la mano che causerà questa scioccante scomparsa o se, ripescando la teoria già riportatavi su una colpevolezza di Liam, non siano proprio le sue raccomandazioni a provocare magari la morte di Thomas per mano del giovane Spencer.

Riguardo a questa prossima svolta, a parte queste speculazioni dei fan, possiamo riportarvi alcune nuove dichiarazioni di Brad Bell, capo sceneggiatore e produttore di Beautiful: “Si tratta di una storia che mostra come anche personaggi positivi, delle brave persone, possano compiere azioni sbagliate“. E, ancora: “Sarà una storyline che riserverà delle sorprese e dove non tutto è come appare…“.

