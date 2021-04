Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 18 a sabato 24 aprile 2021:

Steffy è sconvolta dalla rivelazione di Ridge, che le confessa di aver baciato Shauna. Brooke e Quinn si fronteggiano e si dichiarano guerra.

Sally è preoccupata per la sua salute: lo stress accumulato per la storia travagliata con Wyatt le sta causando strani tremori alle mani. Lei, però, è decisa a non lasciare Wyatt nelle mani di Flo.

Wyatt si confida con Katie riguardo la situazione con Sally e Flo: ha ricominciato a frequentare Flo, ma è addolorato per la sofferenza che sta causando a Sally.

Lo scontro tra Brooke e Quinn si inasprisce e le due si minacciano a vicenda. Eric cerca di convincere Quinn a riconciliarsi con Brooke.

Ridge cerca di convincere Brooke a prendersela con lui e non con Quinn, sperando di tornare alla vita che desiderano.

Wyatt vuole chiudere con Sally, dicendo che lei è interessata a Liam, poi al fratello confessa che è sempre stato innamorato di Flo e che è con lei che vuole tornare.

Sally sta attraversando un brutto periodo: è stata lasciata da Wyatt, ha grosse difficoltà alla Forrester ed è stressata da un forte malessere; così la ragazza va da un medico e in ospedale incontra Katie, che si offre di aiutarla, di starle vicino e di consigliarla.

Eric sollecita Quinn a cercare di andare d’accordo con Brooke. Wyatt chiede spiegazioni a Liam sul bacio tra lui e Steffy che Hope ha visto e che ha determinato la loro separazione. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

