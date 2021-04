BEAUTIFUL, anticipazioni dal 2 all’8 maggio: il piano di THOMAS va avanti e…

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 2 a sabato 8 maggio 2021: Thomas sorprende tutti per la bella festa che ha organizzato per il compleanno di Zoe e la bacia davanti a Douglas e a Hope.

Hope si lamenta del bacio tra Thomas e Zoe perché ha turbato il piccolo Douglas. Allora Thomas ne approfitta per chiedere a Hope se in futuro potranno rimettersi insieme, ma vuole saperlo prima di portare avanti la relazione con Zoe.

Liam, Brooke e Bill sono scettici riguardo alle buone intenzioni di Thomas e intendono salvare Hope dalle sue grinfie.

Thomas giura amore a Zoe, mentre il piccolo Douglas è spaventato all’idea di perdere la sua mamma Hope.

Sally ha scoperto che le rimane un mese da vivere e vuole gettare la spugna, ma Katie la sprona a combattere e Wyatt non se la sente di lasciarla sola e lo dice a Flo. Shauna e Quinn sognano un futuro per i loro figli, finalmente di nuovo insieme. Liam affronta Thomas minacciandolo. Ridge e Brooke continuano a litigare per colpa di Thomas.

Brooke vede in tutte le azioni di Thomas un’ossessione nei confronti di Hope. Anche Liam Spencer cerca di convincere Hope della cattiva fede di Thomas ma ormai sembra che lei, ferita per il tradimento di Liam, sia di nuovo cieca davanti ai comportamenti di Thomas. Wyatt ha saputo la terribile notizia della malattia di Sally.

Flo desidera che Wyatt rimanga accanto a Sally in questo periodo così triste per lei. Kelly cerca di convincere Sally a continuare i controlli medici e a non arrendersi. Liam non riesce a convincere Hope del fatto che Thomas sia ancora ossessionato da lei e non convince neanche Zoe che Thomas la stia prendendo in giro.

Anche Vinny, come Liam, cerca invano di convincere Thomas a risolvere i suoi problemi con Hope senza sconvolgere la vita del piccolo Douglas. Ma Thomas vuole proprio questo: far credere a Douglas che Zoe potrebbe diventare sua madre al posto di Hope; infatti il bambino corre disperato da Hope, chiedendole di non lasciarlo e di riunire la famiglia con Thomas. Il piano che Thomas ha messo in piedi cinicamente sta dunque andando avanti!

Ridge comunica a Steffy che è invitata alla cena di famiglia che Thomas sta organizzando e alla quale è invitata anche Zoe. Liam mette in guardia Zoe sull'autenticità dei sentimenti di Thomas nei suoi confronti.

