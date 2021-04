Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, il matrimonio tra Thomas Forrester (Matthew Atkison) e Zoe Buckingham (Kiara Barnes) sarà decisamente movimentato. Al momento dello scambio dei voti, i due verranno infatti interrotti da Hope Logan (Annika Noelle), che si presenterà alla cerimonia vestita da sposa. Scopriamo insieme perché…

Beautiful, news: Hope scopre che Thomas ha manovrato Steffy

Le anticipazioni indicano che tutto prenderà il via nel momento in cui Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) confesserà a Hope di aver baciato Liam poiché convinta dal fratello Thomas. A quel punto, la Logan avrà la prova del fatto che il giovane Forrester non l’ha mai dimenticata e capirà che si sta preparando a sposare Zoe soltanto per innescare la sua gelosia.

A dare man forte a questa idea sarà anche lo strano lavaggio del cervello che Thomas farà al piccolo Douglas (Henry Joseph Samiri), a cui dirà senza mezzi termini che Hope non potrà più essere la sua “mamma” qualora il matrimonio con la Buckingham andasse in porto. Quando riunirà tutto il puzzle, la Logan mediterà dunque vendetta…

Beautiful, trame: la vendetta di Hope

In poche parole, Hope vorrà mettere Thomas alle stette e penserà ad un piano diabolico che possa portare alla luce tutte le menzogne che ha raccontato a Zoe e ai suoi parenti per far loro pensare che l’avesse ormai del tutto dimenticata.

La ragazza si armerà quindi di coraggio e deciderà di presentarsi alle nozze di Thomas e Zoe con l’abito che lo stilista avrà disegnato per la nuova collezione della Hope for The Future. Il suo intento sarà ovviamente quello di confondere il Forrester, portandolo a pensare di essere pronta a sposarlo e facendo di fatto in modo che lui scarichi la povera Buckingham sull’altare, mandando all’aria le sue stesse macchinazioni.

Beautiful, spoiler: Hope vestita da sposa. Come reagirà Thomas?

Attenzione quindi ai prossimi avvenimenti: in primis, Douglas verrà turbato da una vera e propria crisi d’ansia poco prima dello scambio dei voti nuziali. Il momento di forte tensione si verrà però a creare quando Hope farà irruzione all’evento vestita da sposa.

A quel punto, Thomas cambierà improvvisamente atteggiamento verso Zoe e le darà modo di comprendere che non l’ha mai amata e che il suo obiettivo è sempre stata la Logan.

Tuttavia, almeno nei primi istanti, Thomas non capirà che Hope lo sta ingannando per smascherarlo ed essere definitivamente felice al fianco di Liam!

Questo errore di valutazione porterà il ragazzo ad un ulteriore e acceso confronto con papà Ridge (Thorsten Kaye), nuovamente deluso dai suoi tranelli… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

