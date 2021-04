Ridge

L’amore tra Ridge Forrester (Thorsthen Kaye) e Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) continuerà ad essere al centro della scena nelle prossime puntate italiane di Beautiful: dopo aver passato una notte insieme, i due decideranno infatti di accantonare tutti i problemi sorti tra di loro a causa degli intrighi di Thomas (Matthew Atkinson) per avere Hope (Annika Noelle). Un video girato per caso da Shauna Fulton (Denise Richards), però, rimetterà tutto quanto in discussione…

Beautiful, news: Shauna confessa una cosa scottante a Quinn

Eh sì: se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni della soap, sapete già che tutto avrà inizio quando Shauna si troverà ad assistere ad un bacio tra Brooke e il “cognato” Bill (Don Diamont). In pratica, la Fulton si recherà a casa della Logan per assicurarle che da quel momento in poi non rappresenterà più un problema per lei e per Ridge, ma non potrà fare a meno di girare un video quando capirà che i due cognati si stanno baciando.

A quel punto, Shauna si confiderà sulla “scottante” questione con Quinn (Rena Sofer), a sua volta desiderosa di vendicarsi di Brooke per aver chiesto al marito Eric (John McCook) di porre fine al loro matrimonio, etichettandola come l’ultima sciagura che è capitata alla famiglia Forrester.

Nonostante la volontà di Shauna di non fare menzione della cosa (tanto da cancellare il filmato incriminato), Quinn riuscirà ad entrare in possesso del video – che trasferirà sul suo cellulare prima della cancellazione – e lo utilizzerà nel momento meno opportuno!

Beautiful, spoiler: Ridge scopre del bacio tra Bill e Brooke

Nonostante la scoperta di Brooke dell’esistenza del video, che cercherà in ogni modo di eliminare con l’aiuto della sorella Donna (Jennifer Gareis), alla fine a vincere sarà proprio Quinn, la quale farà sì che i frame del bacio vengano proiettati nel corso di una festa organizzata da Eric a Villa Forrester per festeggiare la rappacificazione tra la Logan e Ridge!!!!

Neanche a dirlo, lo stilista resterà attonito alla visione di quelli che Quinn definirà “una serie di baci”, prontamente caricati in un album digitale regalato da Ridge a Brooke.

Quest’ultima non saprà dunque come difendersi dallo sguardo accusatorio di Ridge, anche se aveva intenzione di confessargli proprio dopo la festa il suo avvicinamento a Bill, avvenuto in un momento di debolezza. Da quell’istante in poi, bisognerà comunque fare attenzione alla reazione dello stilista…

Beautiful, trame: Ridge dà un pugno a Bill

Eh sì. Vi anticipiamo che la furia di Ridge si concentrerà proprio su Bill, a cui arriverà a dare un pugno. E nella situazione sarà ovviamente coinvolta anche Katie (Heather Tom), da tempo felice al fianco dello Spencer. La più giovane delle sorelle Logan riuscirà a perdonare il marito dopo il suo ennesimo tradimento?

Quel che è certo è che l’avvicinamento tra Brooke e Bill spingerà nuovamente Ridge tra le braccia di Shauna… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

