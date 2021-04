Indagini ad alto rischio per Flo Fulton (Katrina Bowden) nelle prossime puntate italiane di Beautiful. La ragazza avrà infatti il sospetto che Sally Spectra (Courtney Hope) stia mentendo sulla sua apparente malattia mortale e deciderà di investigare a fondo sulla stessa, al fine ovviamente di capire se la rivale stia utilizzando tale stratagemma per tenere Wyatt Spencer (Darin Brooks) legato a sé.

Beautiful, news: il piano di Sally e Penny Escobar

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che Flo non si starà sbagliando, visto che Sally si sarà accordata con la dottoressa Penny Escobar per inscenare la sua malattia. La donna accetterà infatti di falsificare i referti medici dell’amica per avere in cambio un posto di lavoro alla Forrester Creations, dato che ha sempre sognato di lavorare nel campo della moda (e non di certo in quello medico, scelto per lei dai genitori).

A quel punto Wyatt, invaso dai sensi di colpa, deciderà di mettere almeno apparentemente in stand by la sua relazione con Flo, almeno finché la Spectra non sarà passata a miglior vita. Tuttavia, le menzogne della rossa presto attireranno i sospetti della Fulton…

Beautiful, spoiler: Flo vicina alla verità su Sally?

Eh sì: ad un certo punto, Flo si renderà conto del fatto che Sally, col suo atteggiamento da vittima, non sta facendo altro che accendere la pietà di Wyatt nei suoi riguardi, ragione per la quale comincerà a chiedersi se la donna sia del tutto sincera.

Peraltro tale sospetto aumenterà nel momento in cui Flo noterà il forte legame che unisce Sally a Penny, la dottoressa che la sta curando.

Senza coinvolgere Wyatt nei suoi dubbi, Flo deciderà dunque di intraprendere delle investigazioni private, dando l’impressione di essere disposta a spingersi oltre il limite per capire se sia necessario oppure no sbugiardare la sua “nemica”. Tuttavia la faccenda si complicherà, anche per via del cambio d’atteggiamento di vari personaggi nei confronti della Fulton…

Beautiful, trame: tutti cambiano idea su Flo!

Ad esempio, Bill (Don Diamont) si addolcirà verso Flo perché sarà positivamente colpito dal modo in cui lei avrà “sacrificato” la sua relazione con Wyatt per il bene di Flo.

Dello stesso pensiero saranno anche Liam (Scott Clifton) e Steffy (Jacqueline McInnes Wood), mentre Brooke (Katherine Kelly Lang) e Hope (Annika Noelle) continueranno ad essere ostili alla parente per la brutta storia di Beth, nonostante i proclami di Katie (Heather Tom) e Donna (Jennifer Gareis).

Resta quindi da capire se Brooke e Hope cambieranno idea oppure no su Flo qualora dovesse davvero portare alla luce le menzogne di Sally. Quel che è certo è che la Fulton, per andare fino in fondo col suo piano, rischierà la sua stessa vita… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

