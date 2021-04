La storyline legata alla presunta malattia mortale di Sally Spectra (Courtney Hope) monopolizzerà le prossime puntate italiane di Beautiful.

Nel giro di poco tempo, si scoprirà infatti che la ragazza sta inscenando il suo cagionevole stato di salute soltanto per tenere Wyatt Spencer (Darin Brooks) legato a sé, ciò perché sarà cosciente del fatto che è Flo Fulton (Katrina Bowden) la donna che lui vuole davvero al suo fianco. Per portare a termine il suo piano, la Spectra si avvarrà addirittura di una complice, ossia la dottoressa Penny Escobar…

Beautiful, news: Katie confessa a Wyatt e Bill che Sally sta per morire

In base a quanto indicato dalle anticipazioni, la trama comincerà a prendere forma nel momento in cui Sally confiderà a Katie Logan (Heather Tom) che sta per morire. A quel punto, la Spectra agirà prevedendo ogni mossa della sua interlocutrice, la quale non riuscirà a mantenere il silenzio su quello che dovrebbe essere un segreto e parlerà apertamente a Wyatt e a Bill (Don Diamont) della scomoda questione.

In tal senso, la reazione del giovane Spencer sarà sorprendente, dato che si confronterà con Flo sul da farsi e, in accordo con lei, deciderà di tornare al fianco di Sally per le ultime settimane di vita che le restano.

Tuttavia, la Spectra intercetterà anche questa volontà del suo “ex” e continuerà a muovere le fila del suo inganno a cui si sarà prestata anche Penny, la sua amica dottoressa che vorrà ottenere in cambio qualcosa…

Beautiful, spoiler: Sally e la promessa a Penny Escobar

Eh sì: dato che si sarà laureata in medicina (finendo per indebitarsi) soltanto per accontentare i genitori, Penny si lascerà sopraffare da una promessa di Sally, che si sarà detta disponibile a trovarle un posto di lavoro alla Forrester Creations una volta che tutto sarà finito e avrà ottenuto nuovamente l’amore incondizionato di Wyatt.

Data la loro lunga amicizia, Sally saprà infatti benissimo che la Escobar ha sempre sognato di lavorare nel campo della moda e punterà su ciò per convincerla a portare avanti la messinscena della sua malattia.

Tuttavia, col trascorrere degli episodi, Penny inizierà ad avere dei sensi di colpa e supplicherà Sally di arrivare alla fine della loro spregevole macchinazione, ovvero la scoperta di una cura miracolosa per il suo male. Un’ipotesi che la ragazza non vorrà prendere in considerazione, visto che avrà capito benissimo che Wyatt si è rimesso con lei solo in attesa della sua “morte” e che alla notizia di una sua guarigione la pianterebbe nuovamente in asso.

Beautiful, trame: Flo sospetta di Sally

Questo a quali tipi di risvolti porterà? Attenzione a Flo, che comincerà a notare delle contraddizioni negli atteggiamenti e nelle dichiarazioni di Sally, motivo per cui la osserverà con premura e avvierà delle investigazioni private sul suo conto. La menzogna della Spectra potrebbe quindi essere scoperta da un momento all’altro…

