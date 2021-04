La visione di un bacio tra Bill Spencer (Don Diamont) e la sua “amata” Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) creerà più di un turbamento in Ridge Forrester (Thorsten Kaye) nelle prossime puntate italiane di Beautiful.

Stanco della propensione dell’ex moglie a rifugiarsi tra le braccia del cognato, lo stilista sembrerà deciso a voltare definitivamente le spalle al suo passato, motivo per cui sceglierà di concedersi una vacanza piuttosto particolare con Shauna Fulton (Denise Richards). Una “parentesi” che avrà delle spiacevoli conseguenze…

Beautiful, news: Quinn e il filmato di Bill e Brooke

Le anticipazioni indicano che tutto partirà quando Shauna si troverà ad assistere al sopracitato bacio tra Brooke e Bill, motivo per il quale approfitterà della situazione venutasi a creare per filmare i due “fedifraghi”.

Da un lato la Fulton si pentirà presto del suo gesto, tant’è che mediterà pure di cancellare il video per non mettere ulteriormente in difficoltà Ridge, dall’altro Quinn Fuller (Rena Sofer) non vorrà affatto saperne di accantonare così facilmente il tradimento della Logan, con cui sarà inviperita per aver chiesto ad Eric (John McCook) di interrompere il matrimonio con lei.

A quel punto, Quinn si procurerà una seconda copia del filmato, nascondendo tutto quanto a Shauna, che nel frattempo penserà di essersene liberata. La Fuller agirà dunque seguendo il suo machiavellico piano e mostrerà il video ad una festa organizzata da Eric a Villa Forrester per festeggiare il ricongiungimento tra Ridge e Brooke, i quali avranno nel frattempo deciso di dare una nuova opportunità alla loro storia quando faranno nuovamente l’amore.

Ma reazione di Ridge, alla visione del bacio tra la “sua” Logan e Bill, sarà sorprendente…

Beautiful, trame puntate italiane: Ridge dà un pugno a Bill

Eh sì: vi anticipiamo che Ridge non se la prenderà soltanto con Brooke, ma anche con Bill. Dato che quest’ultimo sarà presente nel corso dei festeggiamenti, lo stilista non esiterà ad avventarsi contro di lui e gli darà un pugno in pieno volto.

Tra gli sconvolti, ovviamente, ci sarà anche Katie (Heather Tom), che non riuscirà a capacitarsi di come il consorte sia di nuovo caduto tra le braccia della sorella. Dal canto suo, Quinn godrà invece del marasma che avrà creato, sopratutto quando Ridge, nei giorni successivi, si avvicinerà ulteriormente all’amica Shauna.

Nello specifico, la madre di Wyatt (Darin Brooks) sarà al settimo cielo quando Ridge e Shauna partiranno alla volta di Las Vegas, la città del divertimento… e del peccato!

Beautiful, spoiler: Ridge e Shauna partono insieme a Las Vegas

Attenzione perciò alla sorprendente dinamica che si verrà a creare: nel corso della vacanza, Ridge berrà più del dovuto e si troverà a compiere più di un’azione azzardata. Una sua scelta in particolare sembrerà infatti compromettere, almeno per ora, una sua eventuale riappacificazione con Brooke… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

