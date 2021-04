Arriva su Rai 2 da stasera (venerdì 9 aprile) alle 22.05, in prima visione assoluta (e a pochi mesi dal debutto americano), il dramma dark Clarice, sequel del celebre film “Il silenzio degli Innocenti”. Nei panni del vulnerabile agente dell’FBI Clarice Starling – ruolo che nel 1991 è valso l’Oscar a una giovane Jodie Foster – c’è l’attrice australiana Rebecca Breeds (Pretty Little Liars e The Originals).

Leggi anche: Un passo dal cielo 6 – I guardiani, anticipazioni terza puntata del 15 aprile

A quasi trent’anni dall’uscita nei cinema, la CBS riporta in scena uno dei thriller più iconici e tensivi della storia cinematografica (vincitore di cinque premi Oscar) e lo fa attraverso la storia personale e mai raccontata di Clarice Starling, tormentato agente dell’FBI creato nel 1988 dalla penna dello scrittore americano Thomas Harris.

Si tratta dunque di un sequel ambientato nel 1993, ovvero un anno dopo i fatti accaduti nel capolavoro brutale diretto da Jonathan Demme, scritto dagli sceneggiatori Alex Kurtzman e Jenny Lumet, i quali hanno commentato con molto entusiasmo il nuovo progetto:

Dopo oltre vent’anni di silenzio, abbiamo ricevuto il privilegio di poter dar voce ad una delle più durature eroine d’America: Clarice Starling. Il suo coraggio e la sua complessità hanno sempre illuminato la via, nonostante la sua storia personale sia rimasta nell’oscurità. Ma la sua è la storia di cui oggi abbiamo bisogno: la sua lotta, la sua resilienza e la sua vittoria. Il suo momento è adesso e sempre.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

E, mentre l’intuitiva eroina dall’inquietante passato sarà impegnata grazie al suo ingegno in una caccia spietata a pericolosi serial killer e violentatori, il tutto nello scenario politico di Washington, purtroppo nella serie non ci sarà alcun riferimento all’iconico Hannibal Lecter (ex psichiatra e criminologo nonché serial killer e cannibale) per questioni relative ai diritti del personaggio portato al successo mondiale dall’attore inglese Anthony Hopkins.

Accanto alla protagonista Rebecca Breeds ci sono Michael Cudlitz nel ruolo del vice assistente procuratore generale Paul Krendler, Lucca de Oliveira in quello di Tomas Esquivel, Kal Penn nella parte di Shaan Tripathi. Inoltre Nick Sandow presta il volto all’agente Clarke e, infine, Devyn Tyler vestirà i panni dell’amica Ardelia Mapp, mentre Marnee Carpenter e Jayne Atkinson saranno Catherine Martin e Ruth Martin.

L’ingegnosa e brillante agente Clarice Starling è tornata. Sarà all’altezza delle aspettative? Lo scopriremo nell’atteso pilot in onda stasera alle 22.05 su Rai2 (subito dopo la prima puntata della diciottesima stagione di NCIS). Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.