Anticipazioni puntata di Daydreamer – Le Ali del Sogno di giovedì 15 e venerdì 16 aprile 2021 su Canale 5:

Sanem e Can fanno di nuovo coppia fissa e tra di loro tutto va bene. Però Sanem non ne ha ancora parlato ai suoi genitori, che intanto non fanno altro che videochiamarla!

Mevkibe e Nihat sono sospettosi e cominciano a intuire qualcosa riguardo a Sanem, visto che “stranamente” la ragazza è sempre insieme a Can ogni volta in cui loro la contattano…

La nuova attività di Leyla ed Emre sta portando molti problemi ai due. Lei, in particolare, è piena di dubbi sul suo futuro professionale.

La Fikri Harika non se la passa benissimo e i ragazzi attendono il meeting con la Art Tekstil; la riunione però non va affatto bene…