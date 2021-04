Anticipazioni puntata di Daydreamer – Le Ali del Sogno di martedì 27 e mercoledì 28 aprile 2021 su Canale 5:

Leggi anche: Mr Wrong – Lezioni d’Amore: Can Yaman e Ozge Gurel nella nuova serie di Canale 5

Sanem – coinvolgendo anche Deren – riprende tutta una serie di comportamenti e atteggiamenti del passato, ciò nella speranza di aiutare Can a recuperare la sua memoria. Ma l’iniziativa si dimostrerà totalmente inutile…

Mevkibe fa in modo da preparare un tè che, nelle intenzioni, dovrebbe essere in grado di far tornare la memoria alle persone.

Non sarà facile far bere a Can il tè “miracoloso” preparato da Mevkibe. Infatti la bevanda ha un colore strano e un orrendo sapore: il risultato è che né Muzaffer, né Ceycey e né Sanem riescono a convincere il Divit a ingurgitare l’intruglio!