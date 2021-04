CAN di Daydreamer / Foto di: GLOBAL TELIF HAKLARI YAPIMCILIK TIC. A.S.

Anticipazioni puntata Daydreamer – Le Ali del Sogno di lunedì 5 e martedì 6 aprile 2021 su Canale 5:

Emre e Leyla parlano un po’ tra loro affrontando i consueti problemi. Intanto Deren, che è la responsabile per le riprese dello spot pubblicitario delle creme di Sanem, incita Sanem e Can affinché vadano insieme in città a scegliere i costumi di scena.

Nel corso del viaggio in macchina, Sanem parla con la sua “voce nella testa” e per la prima volta rivela a Can di averla…

Can, che per lo spot può disporre solo di un piccolo budget, affida il ruolo di protagonista a Deren, che interpreta Cleopatra.

Emre si licenzia e convince anche Leyla ad abbandonare il suo lavoro, in modo da aprire insieme una loro attività nel settore musicale.

