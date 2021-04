Siamo sempre più vicini al tanto desiderato lieto fine per Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir). Nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno, il pubblicitario recupererà infatti la memoria, persa in seguito ad un pericolosissimo incidente d’auto, e chiederà nuovamente alla ragazza di diventare sua moglie. Una proposta che, ovviamente, verrà subito accettata dalla Aydin…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: Sanem cerca di allontanarsi da Sanem

Le anticipazioni segnalano che Sanem ad un certo punto deciderà di allontanarsi dallo smemorato Can, che non avrà ricordo dei suoi ultimi due anni e sarà ancora convinto di essere fidanzato con Polen (Kimya Gokce Aytac).

In pratica, la ragazza non riuscirà a sopportare il fatto che il Divit si mostri dolce e accondiscendente con lei soltanto perché ha letto il libro in cui ha raccontato la loro storia d’amore, ragione per la quale lascerà la “nuova” Fikri Harika e tornerà a lavorare nella bottega di generi alimentari dei genitori Nihat (Berat Yenilmez) e Mevkibe (Ozlem Tokaslan).

Tuttavia, gli eventi prenderanno un’altra direzione nel momento in cui Sanem, stanca di tutta la situazione venutasi a creare, annuncerà a tutti quanti di voler lasciare Istanbul per un po’.

Appena ne verrà a conoscenza, Can si precipiterà in stazione per impedire a Sanem di partire e le svelerà di essersi nuovamente innamorato di lei, nonostante la mancanza dei ricordi legati al loro passato. I due si lasceranno così andare ad un intenso e passionale bacio, che darà per l’ennesima volta il via alla loro storia…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Can recupera la memoria!

Subito dopo questo fatto, avverrà infatti un “miracolo”. Durante un dialogo con il fratello Emre (Birand Tunca), Can darà dimostrazione di ricordarsi della malattia ai polmoni del padre Aziz (Ahmet Somers), un avvenimento di cui in teoria non dovrebbe avere memoria poiché avvenuto nei due anni di blackout totali dovuti all’incidente in auto.

Il Divit andrà dunque dal suo medico per un controllo e scoprirà così che i suoi ricordi stanno riaffiorando grazie alla sua “medicina”, ossia Sanem.

Effettivamente, nel giro di qualche ora, Can riacquisterà improvvisamente tutta la sua memoria, ragione che lo spingerà a comunicare a Sanem la bella notizia in una maniera decisamente particolare: preparerà infatti gli involtini piccanti, assolutamente immangiabili, che la ragazza aveva preparato con lui all’inizio della loro frequentazione.

Neanche a dirlo, la Aydin sarà al settimo cielo per la novità si farà promettere dal Divit che non si dimenticherà mai più di lei. Le svolte positive non saranno però finite qui…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, spoiler: Can chiede a Sanem di diventare sua moglie!

Eh sì: vi anticipiamo che quella sera stessa Can organizzerà una festa con tutti i dipendenti della Fikri Harika e i genitori di Sanem al fine di chiederà a quest’ultima di diventare sua moglie!

La proposta arriverà, tra l’altro, in un maniera decisamente particolare, visto che l’uomo farà sì che l’anello arrivi alla ragazza attraverso un drone. Ovviamente, Sanem risponderà emozionata alla richiesta di Can e così i preparativi delle nozze avranno inizio. E, per fortuna, stavolta andrà tutto per il verso giusto…

