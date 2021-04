Can e Sanem/ Foto di: GLOBAL TELIF HAKLARI YAPIMCILIK TIC. A.S.

Daydreamer – le ali del sogno, anticipazioni e trame puntate settimanali da lunedì 12 a venerdì 16 aprile 2021: Leyla ed Emre si dividono tra le preoccupazioni per la loro nuova attività e quelle per la salute di Nihat, che ha avuto un malore ma che si dimostra poco attento alla dieta nonostante le complicazioni dovute al diabete.

Nihat si presenta in visita da Aziz e Mihriban, convinto di poter assaggiare la deliziosa cucina della padrona di casa. Tuttavia, la coppia trova mille modi per impedirgli di abbuffarsi e, al contrario, lo costringe a fare un po’ di esercizio all’aria aperta.

Alla tenuta, il padre di Sanem scopre che lei è andata al locale con Can per un incontro di lavoro, e non sembra felice della notizia. Leyla incontra Ferit, il suo primo insegnante di canto, ma Emre nota in lui un velato interesse nei confronti di sua moglie.

Can e Sanem cercano di plasmarsi l’uno sull’altra e stravolgono alcuni loro atteggiamenti, per poi unirsi in un romantico ballo durante una serata trascorsa con Emre e Leyla nel locale in cui Ferit suona dal vivo con alcuni suoi amici. Subito dopo, Can ed Emre passano la notte a casa di Leyla.

Sanem e Can si presentano davanti al negozio di Cemal. La ragazza riesce ad ascoltare, non vista, una sua telefonata nella quale parla di un magazzino dove nascondere le creme clonate. Sanem e Can entrano nel deposito e riescono a portare via due barattoli di crema come prova. Avvertito da Volkan, Can chiede a Sanem di accompagnarlo in un bar, dove la ragazza trova Cemal insieme a Yigit. Il ragazzo si giustifica dicendole che si trova là per proteggerla da Cemal.

Sanem sembra confusa e Can deluso, temendo di non essere creduto anche questa volta, si avvia verso l’auto, ma la ragazza, dopo aver intimato a Yigit di restare fuori dalla sua vita privata, lo rincorre e lo bacia. La mattina dopo, Sanem riceve una lettera di Yigit nella quale le comunica che torna in Canada e che lascia a lei tutti i diritti dei libri.

Mentre l’agenzia è alle prese con la campagna per uno yachting club, prima Sanem cerca Can che è sparito e poi Can cerca Sanem sparita a sua volta. Nel caso di Can si tratta del fatto che insieme a Bulut hanno fatto chiudere per irregolarità legate alla licenza il negozio di Cemal, concorrente sleale di Sanem. Nel caso di Sanem si tratta invece del fatto che ha ricomprato la barca di Can, presa dal rimorso che con quella lui possa aver venduto la sua libertà.

Nihat è alle prese con la ferrea dieta impostagli da Leyla, Mevkibe e Melahat. Assistiamo all’arrivo alla tenuta di Selim, vecchio compagno di liceo di Huma, e Aziz.

Sanem e Can sono ufficialmente tornati insieme e la loro relazione procede a gonfie vele. Nonostante questo, Sanem non ha ancora dato la notizia ufficiale a Mevkibe e Nihat che la tempestano di videochiamate. I due cominciano a sospettare qualcosa, dal momento che ogni volta che la contattano Sanem si trova insieme a Can, spesso in situazioni romantiche.

Leyla ed Emre hanno alcuni problemi con la nuova attività e Leyla è molto indecisa sul suo futuro lavorativo. Anche la Fikri Harika affronta un momento difficile; i ragazzi aspettano con ansia la riunione con la Art Tekstil, ma purtroppo il meeting si rivela disastroso.

