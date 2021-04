Daydreamer – le ali del sogno, anticipazioni e trame puntate settimanali da lunedì 19 a venerdì 23 aprile 2021: Dopo una pesante giornata lavorativa, Sanem e Can si rilassano sulla barca e Can propone a Sanem di solcare i mari alla volta delle Isole Galapagos e di tornare con tre figli per farsi perdonare della loro lunga assenza. Sanem, entusiasta, accetta.

Can e Sanem si sono riappacificati e hanno deciso di partire per due anni per fare il giro del mondo in barca a vela, arrivando fino alle Galapagos. Ma quando annunciano la loro decisione ai genitori di Sanem, questi reagiscono male: non sono contenti perché temono che la figlia possa soffrire di nuovo.

Nonostante i suoi genitori non abbiano reagito come sperato alla notizia della sua partenza, Sanem non si scoraggia e pensa di partire comunque. Ma, prima di affrontare il viaggio, la ragazza vuole imparare i rudimenti della navigazione e chiede a Can di darle lezioni di nautica. Nonostante un iniziale scetticismo, Can si presta a farle da insegnante e ad aiutarla a memorizzare i termini nautici.

Tutti gli amici di Can e Sanem si riuniscono per festeggiare la partenza della coppia. Gli unici assenti sono i genitori di Sanem. La loro assenza sconforta la ragazza, tanto che la mattina della partenza, invece di svegliarsi euforica per l’avventura che l’aspetta, Sanem è pensierosa e malinconica.

Can, consapevole del difficile momento che sta attraversando Sanem, decide di portarla dai suoi genitori sperando in una riconciliazione, ma le cose non vanno secondo i piani: in seguito ad un grave incidente, Can perde parte della sua memoria e per lui Sanem diventa una perfetta sconosciuta.

