Daydreamer – le ali del sogno, anticipazioni e trame puntate settimanali da lunedì 26 a venerdì 30 aprile 2021: Can cerca di ricostruire i pezzi della sua vita perduta. Sanem torna a vestirsi come un tempo, nella speranza che questo possa aiutare Can a recuperare la memoria, e costringe Deren a chiamarla l’altra (come faceva un tempo). Ma tutto risulta inutile.

I ricordi di Can stentano a riaffiorare e così Mevkibe e Melahat preparano un tè ritenuto “miracoloso” per chi ha perso la memoria. Il problema è farlo bere a Can: il tè, infatti, ha un colore strano e un sapore disgustoso e né Muzaffer, né Ceycey e né Sanem riescono a farglielo bere.

Mevkibe, convinta che l’intruglio miracoloso di Melahat possa far recuperare la memoria a Can, lo invita a cena per cercare di farglielo bere. Can, anche se nel pieno della campagna pubblicitaria, vista l’insistenza di Mewkibe finisce per accettare.

Sanem, con una scusa, porta Can al loro solito posto (gli scogli sul lungomare) e lo provoca affinché comincino a litigare con l’intenzione di fargli riaffiorare qualche ricordo delle loro memorabili liti. La cosa in qualche modo funziona perché Can ha un flashback, ma niente di più.

Huma va a pranzo con Selim e posta una loro foto sui social media, con l’ intenzione di provocare Mihriban, che infatti quando la vede va su tutte le furie e insieme ad Aziz li va a cercare. Una volta trovati, Mihriban cerca di far capire a Selim che quella donna lo sta usando per farle del male, ma perde la calma e aggredisce Huma. Aziz e Selim, la trattengono a stento.

Su involontario suggerimento di Ceycey, Sanem si reca al rifugio di Can e cerca di fargli tornare la memoria usando l’arma del suo profumo. Ma Can è raffreddato!

