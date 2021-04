Daydreamer – le ali del sogno, anticipazioni e trame puntate settimanali da lunedì 3 a venerdì 7 maggio 2021: Sanem sta quasi riuscendo a far recuperare la memoria a Can grazie al suo potente profumo, ma l’arrivo di Leyla ed Emre spezza l’incantesimo. Poi Can confessa ad Aziz di non provare niente per Sanem.

Leggi anche: DAYDREAMER, anticipazioni puntata di martedì 27 e mercoledì 28 aprile 2021

Sanem ascolta di nascosto la conversazione tra Aziz e Can in cui quest’ultimo afferma di non provare nulla per lei, e decide di ricorrere alle maniere forti. Nel frattempo, a causa dell’assenza di Can e Sanem, il lavoro con Asim rischia di saltare, ma una brillante trovata di Leyla risolve la situazione, anche se temporaneamente. Infatti ora si tratterà di trovare un inesistente regista di nome Arthur Capello.

Daydreamer: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Ceycey si fa cacciare di casa da Muzaffer e va a stare presso Nihat e Mevkibe. In agenzia, Can annuncia a tutti la promozione di Leyla come responsabile commerciale; subito dopo esce con Sanem per recarsi ad una importante riunione presso l’ufficio del Sig. Nasim.

Durante il tragitto per raggiungere il Signor Nasim, Can e Sanem hanno come al solito opinioni divergenti sulla strada da percorrere per evitare il traffico. Sanem, per non arrivare in ritardo, avrà un’idea geniale che susciterà una reazione da parte di Can. Sanem con il suo stratagemma arriva prima di Can all’incontro con Nasim e, nonostante i suoi tentativi di dissuaderlo a lavorare con l’inesistente regista Arthur Capello, purtroppo non riesce nel suo intento persino dopo aver chiesto un’esorbitante cifra di denaro.

Can e Sanem, increduli e delusi per non essere riusciti a convincere il signor Nasim, tornano in agenzia e insieme a tutti gli altri si mettono alla ricerca di un attore bravo ma poco conosciuto che possa impersonare Arthur Capello. Sanem trova un certo Hayati Tokmak, un attore di teatro che corrisponde a tutte le caratteristiche elogiate da Leyla. Dopo uno scambio di persona, Deren, Muzaffer, Ceycey, Can e Sanem conoscono Ayca, la figlia del signor Asim, un’amante della natura, dei viaggi e dello sport, scatenando l’immediata gelosia di Sanem, che ora la considera una sua rivale in amore.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.