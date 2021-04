Anticipazioni puntata di Daydreamer – Le Ali del Sogno di mercoledì 21 e giovedì 22 aprile 2021 su Canale 5:

Leggi anche: DAYDREAMER, anticipazioni dal 26 al 30 aprile 2021

Per quanto i genitori non abbiano avuto la reazione auspicata alla notizia della sua partenza, Sanem pensa di partire egualmente. Prima però di affrontare il viaggio, la ragazza vorrebbe almeno apprendere le basi della navigazione e chiede a Can di impartirle lezioni di nautica.

Can è inizialmente scettico di fronte alla richiesta di Sanem, ma alla fine acconsente e così si presta a farle da insegnante e cerca di aiutarla a memorizzare i termini nautici.

Tutti gli amici di Can e Sanem organizzano un piccolo festeggiamento per celebrare la partenza della coppia. I genitori di Sanem però non partecipano e ciò sconforta la nostra protagonista, tanto che la mattina della partenza Sanem è malinconica e non certo felice come invece dovrebbe essere…

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.