Femminilità, temperanza e potere: sono queste le peculiarità predominanti di Domina, la nuova serie Sky Original (prodotta da Sky Studios e Fifty Fathoms) incentrata su Livia Drusilla, l’imperatrice più potente e influente di Roma. Si tratta di un period drama articolato in otto puntate in arrivo su Sky e Now da venerdì 14 maggio con tutti gli episodi disponibili.

Protagonista assoluta della serie ideata e scritta da Simon Burke è Kasia Smutniak, alle prese con il ruolo di questa ambiziosa e determinata nobildonna che più di tutti ha saputo conquistare un posto di grande prestigio e potere nel mondo di allora.

Vissuta dal 57 a.C. al 29 d.C. la storia di Livia Drusilla all’epoca destò scandalo ma anche ammirazione. Guidata da un profondo desiderio di vendetta e riscatto, Livia (incinta del suo secondo figlio e sposata a Nerone) inizia una relazione con Ottaviano (il futuro Augusto), il peggior nemico di suo padre e suo marito, fino a diventare sua moglie e la prima imperatrice di Roma.

Ambizione e determinazione, insieme a intelligenza e innato coraggio, sono i colori di un ritratto affascinante e carismatico, in grado di definire Livia Drusilla come un unicum tra i personaggi femminili più interessanti della storia antica. Non è infatti un caso che lo storico inglese Anthony A. Barrett abbia definito Livia come la “first lady dell’Impero romano”.

Domina è un progetto ambizioso e tutto italiano che però si avvale di un cast internazionale: tra gli interpreti, oltre a Kasia Smutniak, ci sono anche Liam Cunningham (il padre Livio), Matthew McNulty (imperatore Gaio), Christine Bottomley (Scribonia, moglie di Ottaviano), Colette Tchantcho (Antigone), Ben Batt (Agrippa), Enzo Cilenti (Tiberio Nero), Clara Forlani (Ottavia) e la partecipazione di Isabella Rossellini (Balbina).

