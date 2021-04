Fiction Mediaset: ciak si gira per tre nuove produzioni!

Manca ancora un mese alla conclusione della stagione televisiva 2020/2021 e, mentre viviamo gli ultimi scampoli di quella in corso, Mediaset è già a lavoro sulla prossima. Nel nuovo palinsesto, la rete del Biscione punterà molto di più sulla produzione italiana di fiction e infatti in questo post vi parliamo di tre nuove serie che proprio in questi giorni hanno battuto il primo ciak: si tratta di fiction che andranno ad arricchire il nuovo palinsesto di Canale 5 con storie diverse ma di grande impatto.

Leggi anche: CHIAMAMI ANCORA AMORE, serie tv su Rai 1: cast, trama, anticipazioni

Sono in corso a Roma le riprese di Fosca Innocenti, la nuova serie in quattro puntate dirette da Fabrizio Costa, che segna il ritorno a Mediaset (dopo sette anni) di Vanessa Incontrada, dopo molteplici successi nella fiction Rai. L’attrice spagnola vestirà i panni di un intuitivo e infallibile vicequestore capo di una squadra investigativa tutta al femminile. Nel cast anche l’attore senese Francesco Arca (nei panni di Cosimo, migliore amico di Fosca), che il pubblico di Canale 5 ha recentemente visto nella fiction Svegliati Amore Mio.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

A Bari e dintorni si gira Storia di una famiglia perbene, con Simona Cavallari e Giuseppe Zeno nei panni di Maria (figlia di pescatori) e Michele (figlio del pericoloso boss Nicola Straziota). I due sono legati da un rapporto d’amore profondo, purtroppo fortemente ostacolato dalle rispettive famiglie. La serie – tratta dal best seller di Rosa Ventrella – vede alla regia Stefano Reali (fra i suoi tanti successi anche l’indimenticabile miniserie Le Ali della vita con Sabrina Ferilli e Virna Lisi) ed è ambientata tra 1985 e il 1992.

Riprese in corso, infine, anche per Più forti del destino, adattamento della serie-evento francese Le bazar de la charité (trasmessa da Netflix con il titolo Destino in fiamme) che narra l’epopea di tre donne nella Palermo del 1886, in lotta per la propria emancipazione. La serie, diretta dal regista Alexis Sweet, vede protagonista un trio di attrici di prim’ordine: Loretta Goggi, Giulia Bevilacqua e Laura Chiatti. Nel cast anche l’attore Sergio Rubini.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.