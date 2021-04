Martedì 27 aprile 2021, in prima visione assoluta su Fox (Canale 112 di Sky), va in onda alle 21.50 l’ottavo episodio della diciassettesima stagione di Grey’s Anatomy intitolato È tutto troppo (It’s All Too Much). Una puntata molto commovente che arriva dopo la tragica uscita di scena di Andrew DeLuca e riporta in video anche Patrick Dempsey nei panni di Derek Shepherd.

L’ospedale piange la grave perdita. Richard chiede a tutti di presentare un video tributo per DeLuca, il quale ha sacrificato la vita per fermare una pericolosa trafficante di essere umani. L’uomo è molto provato (nella scorsa stagione fu proprio Andrew a salvargli la vita) e, nonostante Catherine cerchi di confortarlo, arriverà a mettere in discussione anche la sua fede…

GREY’S ANATOMY 17: anticipazioni episodio È tutto troppo

Anche Miranda fatica ad accettare la morte di Deluca. La donna – che, ricordiamo, ha recentemente perduto sua madre a causa del Covid – cerca a tutti i costi un colpevole e proprio per questo insiste per eseguire un’autopsia, in modo da capire esattamente cosa è andato storto in sala operatoria.

Teddy invece, a differenza di Owen, si sente in colpa e inizia a vedere DeLuca in ogni angolo dell’ospedale (ci auguriamo che non sia il preludio di qualcosa di spiacevole per lei), ma nonostante questo è decisa a lottare per risvegliare Meredith dal lungo coma.

Intanto Maggie, malgrado il dolore, può contare sul supporto del suo ragazzo Winston, a cui verrà concesso il privilegio di lavorare nella sua equipe. Jo invece, insieme al suo “non fidanzato” Avery e al collega e amico Atticus Link, cerca di distrarsi partecipando un “gioco alcolico non convenzionale”.

E, nel frattempo che Meredith (che sembra mostrare qualche piccolo segnale di miglioramento) è sulla spiaggia onirica in compagnia del suo amato Derek Shepherd, Cormac Hayes si trova proprio accanto al suo letto, per mostrarle un video dei suoi figli Zola, Derek Bailey ed Ellis e anche il video omaggio realizzato per DeLuca, convinto che queste emozioni possano aiutarla a non mollare.

Anche se non si tratta proprio di un episodio tributo al personaggio interpretato da Giacomo Gianniotti, in questa ottava puntata l’intero team medico del Grey Sloan, tra lacrime, dolore e intensi ricordi, ha modo di piangere l’amico e collega scomparso. E, anche per i fan, questa è l’ultima occasione per salutare il dolce, comprensivo (e purtroppo sfortunato) Andrew DeLuca. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.