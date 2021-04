It’s the final countdown: Grey’s Anatomy sta per tornare! Finalmente anche per i fan italiani la lunga attesa è finita, visto che la seconda parte della diciassettesima stagione tornerà in onda da martedì 20 aprile 2021 alle 21.50 su Fox (canale 112 di Sky).

Quella del 20 aprile è una data molto attesa dai numerosi fan del medical drama più seguito al mondo, soprattutto perché si tratta di un ritorno al cardiopalma dopo l’incredibile cliffhanger di metà stagione che è andato in onda lo scorso 9 febbraio, nel quale abbiamo visto Meredith intubata e trasferita in terapia intensiva in seguito ad un peggioramento delle sue condizioni di salute.

Una diciassettesima stagione battezzata dai fan Pandemic Edition, poiché la serie ha deciso di essere molto attinente alla realtà raccontando l’emergenza sanitaria di Covid-19, ma anche per i lunghi ritardi di messa in onda causati proprio dalla pandemia.

Lo scorso autunno solo sei episodi sono andati in onda, offrendo agli spettatori una trama super tensiva ma anche ricca di sorprendenti ritorni di personaggi che negli anni passati hanno scritto la storia della serie. In tempi normali, lo show sarebbe tornato poco dopo la pausa natalizia (metà o fine gennaio), ma la pandemia ha inevitabilmente rallentato e prolungato i tempi di riprese.

Nel settimo episodio in onda su Fox martedì 20 aprile (intitolato Disperata Speranza) assisteremo alla tragica uscita di scena di un personaggio molto amato, mentre la decima puntata sarà caratterizzata dall’atteso ritorno di Lexie Grey (Chyler Leigh), la sorella di Meredith che si riaffaccia nello show nove anni dopo il suo commovente addio. Non è da escludere il ritorno di altri storici personaggi (tra cui Mark Sloan). Dopotutto, in questa diciassettesima stagione la spiaggia di Meredith è diventata teatro di grandi emozioni!

L’appuntamento con i nuovi episodi di Grey’s Anatomy 17 è per ogni martedì alle ore 21.50 circa, preceduto dalle puntate inedite della quarta stagione di Station 19, in onda alle 21 sempre in esclusiva su Sky. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.