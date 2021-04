Fan de Il paradiso delle signore, vi siete mai chiesti chi sia l’ex capo di Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) durante il suo soggiorno lavorativo americano? Si chiama Alan Sterling e il suo nome riecheggia famosi personaggi delle soap opera statunitensi del passato (alzi la mano chi non ha già pensato al celeberrimo Alan Spaulding della soap Sentieri).

Comunque sia, Sterling avrà presto un volto per i telespettatori del Paradiso, anche se sarà più che altro un personaggio “di passaggio” nelle puntate dei prossimi giorni: l’uomo sarà l’ospite d’onore di un evento molto importante che si terrà al Circolo e che vedrà sfilare importanti investitori esteri.

Il ricevimento, peraltro, fungerà anche da snodo fondamentale per la guerra in corso tra Umberto (Roberto Farnesi) e Cosimo (Alessandro Cosentini): Bergamini infatti, come già sappiamo, irromperà furioso nel corso dell’evento e comincerà a inveire platealmente contro il Guarnieri senior, che collegherà alla morte di Achille Ravasi.

Nonostante l’incresciosa quanto imprevista “piazzata” del marito di Gabriella (Ilaria Rossi), Sterling da un punto di vista professionale sarà soddisfatto della serata al Circolo e, prima di tornare al suo Paese, vorrebbe fare attraverso Dante (Luca Bastianello) un’interessante offerta a Marta e Vittorio (Alessandro Tersigni): si tratterebbe di occuparsi della campagna che riguarda il lancio della collezione del Paradiso.

Il problema di questa proposta è che i due coniugi dovrebbero per l’occasione tornare a lavorare insieme, ma tra di loro il clima non è più quello idilliaco di una volta e Romagnoli sta facendo di tutto per intromettersi… Come andrà a finire?

Nell’attesa di scoprirlo, vi anticipiamo che il personaggio di Alan Sterling sarà interpretato da Jay Paul Bullard, scrittore, editore ed attore americano-belga che ha partecipato a diverse produzioni sia italiane che internazionali (fiction, film, spot pubblicitari). Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.