Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 19 a venerdì 23 aprile 2021: Irene, pur sentendosi in colpa per il bacio dato a Rocco, non dice niente a Maria. Marta ha un confronto aperto con Beatrice, che sembra essersi messa da parte definitivamente.

Soddisfatto della serata al Circolo, Alan Sterling, l’ex capo americano di Marta, chiede a Dante di organizzare un incontro con lei e Vittorio: ha una proposta allettante per entrambi, prima di partire. Le accuse di Cosimo a Umberto finiscono anche su un giornale!

I sentimenti tra Rocco e Irene non sono ancora chiari, mentre Maria continua a struggersi per il giovane Amato. Umberto passa al contrattacco con Cosimo, che deve ammettere ancora una volta di non avere lo stesso potere dei Guarnieri.

Marta parla a Vittorio dell’offerta di Sterling, ovvero di curare la campagna di lancio della nuova collezione del Paradiso; lui, però, non si sente ancora pronto per lavorare insieme alla moglie come in passato: a fare da supervisore al lavoro, infatti, sarà Dante, il quale non intende arrendersi con Marta!

Maria ama sempre Rocco, che intanto cerca invano di approfondire la conoscenza di Irene. Riguardo alla truffa al Paradiso, Armando inizia ad avere sospetti su Giuseppe. Vittorio invita a cena Pietro per parlare del suo futuro; quando Marta vede i due insieme si sente fuori posto, sapendo che non potrà mai dare dei figli al marito.

Adelaide va a trovare Gabriella per convincerla a bloccare Cosimo; quest’ultimo, però, irrompe a Villa Guarnieri e ancora una volta minaccia Umberto riguardo alla scomparsa di Achille Ravasi.

Rocco insiste con Irene e la invita fuori a cena; lei rifiuta ma continua a non dire niente a Maria. Armando e Gloria scoprono chi c’è dietro alla truffa del Paradiso. Dopo le minacce di Cosimo, Umberto si avvicina a Dante per chiedergli un favore importante.

Beatrice si confronta con Vittorio sul futuro di Pietro, mentre lui la ringrazia per il supporto che gli sta fornendo in un momento che per lui è così complicato. Marta, tormentata dai suoi fantasmi, cerca risposte ai suoi dubbi affidandosi al padre.

Giuseppe rivela ad Agnese che non riuscirà a ripagare il debito a Salvatore e così il loro rapporto inizia a peggiorare, mentre il sentimento che lega lei ad Armando riprende a crescere. Ludovica ormai sa di tenere molto a Marcello e intende condividere con lui la sua ascesa al Circolo; lui, però, ha appreso che le cose si mettono male per chi è stato coinvolto in passato nei loschi affari del Mantovano.

Vittorio e Marta si rivedono al Paradiso, ma dal confronto non emerge una soluzione ai loro problemi di coppia. Dante, che non intende mollare la presa con Marta, fa a quest'ultima una sorpresa.