Probabilmente, ben pochi aficionados de Il paradiso delle signore si aspettavano che alla fine Gabriella (Ilaria Rossi) avrebbe sposato Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini) dopo un amore così intenso – seppur contrastato – com’è stato quello vissuto per Salvatore Amato (Emanuel Caserio). Peraltro, poco tempo prima delle nozze, tra Salvo e la Rossi sembrava esserci la possibilità di un ritorno di fiamma, prospettiva poi sfumata.

Una volta che Gabriella ha infine fatto la sua scelta, Salvatore ha chiaramente fatto capire di voler voltare pagina e del resto il rapporto di amicizia che già da un po’ intercorreva tra lui e Laura Parisi pareva quasi potersi trasformare in qualcos’altro…

Il paradiso delle signore 5, spoiler: Cosimo continua la sua opera di “autodistruzione”

In realtà, nulla è andato come appariva prevedibile: c’è stata la sparizione di Laura dalla fiction (avvenuta come sappiamo per ragioni non di trama) e il matrimonio con Bergamini non ha cancellato la stima tra l’Amato e Gabriella. Non per niente, è stato proprio il comproprietario della Caffetteria ad aiutare la stilista quando si è trattato di capire se consegnare o meno a Cosimo la “lettera della discordia”, ovvero la missiva attraverso la quale Arturo aveva lanciato una serie di infamanti accuse all’indirizzo di Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi).

Quella lettera sta ora diventando un vero problema per Gabriella: il marito sembra completamente impazzito e schiavo del suo desiderio di vendetta, come dimostra anche la piazzata a cui abbiamo recentemente assistito al Circolo. Tale ossessione finirà per allontanare irrimediabilmente i coniugi Bergamini?

Staremo a vedere, ma è certo che ancora una volta Salvatore non uscirà dalla vita della sua ex e a questo punto ci si chiede se ciò avverrà mai. Il giovane barista-imprenditore, infatti, presto si ritroverà ancora una volta a dover consolare Gabriella quando Cosimo, sempre troppo preso dai suoi problemi, non vorrà inizialmente saperne di essere insieme alla consorte ad un’importante premiazione che la vede protagonista.

In realtà, Bergamini alla fine accetterà di accompagnare la moglie all’evento mondano ma arriveremo alla conclusione che forse sarebbe stato meglio evitare: per motivi di lavoro giungerà al circolo anche Salvatore e, nel vedere i due ex insieme, Cosimo ancora una volta “sbroccherà” dando luogo a una situazione alquanto imbarazzante!

Insomma, tutto pare portare a una “perdita di punti” di Cosimo, il quale è sempre più lontano dall’ideale che ha rappresentato per Gabriella. Il loro rapporto reggerà o Salvo avrà ancora un peso nella vita della ragazza? Per scoprirlo abbiamo ancora un mese di tempo o poco più, visto che questa stagione del Paradiso termina a maggio inoltrato! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.