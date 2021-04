Fino a che punto si spingerà la battaglia di Francisca Montenegro (Maria Bouzas) per impedire che la Repubblica prenda il sopravvento? Per avere una risposta riguardo a questo argomento, i telespettatori de Il Segreto dovranno osservare con attenzione quello che succederà nelle ultimissime puntate della telenovela visto che la donna, a capo dell’organizzazione degli Arcangeli, darà a don Filiberto (Andres Suarez) un compito ben preciso, ossia quello di fare esplodere la fabbrica di Ignacio Solozabal (Manuel Regueiro). Un risvolto che avrà delle spiacevoli conseguenze per tutti gli abitanti di Puente Viejo…

Leggi anche: Il Segreto anticipazioni: ROSA fuori controllo, ADOLFO la pagherà cara?

Il Segreto, news: Alicia capisce che don Filiberto è in combutta con gli Arcangeli

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni si scopre che tutto prenderà il via nell’istante in cui il sindaco Alicia Urrutia (Roser Tapias) avrà come il sentore che dietro le posizioni anti-repubblicane ci sia anche il parroco don Filiberto; una teoria che prenderà sempre più piede quando Tomas de los Visos (Alejandro Vergara) le confesserà di avere impedito agli Arcangeli di assassinarla. L’uomo stabilirà così un patto con lei per evitare che i compaesani si dividano in due fazioni, ossia tra quelli che rispettano la Repubblica e chi, invece, vorrebbe tornasse il regime.

Grazie a queste scoperte, Alicia riuscirà ad ottenere la collaborazione del capitan Huertas (Carles Sanjaime), che si renderà disponibile per trattenere il sacerdote una sera in cella per spingerlo a confessare ciò che sa sugli Arcangeli. Questa mossa si rivelerà però del tutto improduttiva dato che Filiberto non dirà una sola parola, ragione che spingerà il funzionario a rilasciarlo in poche ore.

Il Segreto, spoiler: Francisca ordina a Filiberto di fare esplodere la fabbrica Solozabal

Tutto questo dunque a quali tipi di risvolti porterà?

Occhio a quello che succederà a don Filiberto, dato che – appena potrà rimettere piede nel paesello – verrà agganciato da Francisca, che gli ordinerà di fare esplodere l’intera fabbrica Solozabal. In questo modo, secondo la Montenegro, verrà dato un forte segnale del fatto che gli Arcangeli non si sono arresi e intendono portare avanti la loro battaglia contro chi appoggia la Repubblica, come nel caso di Ignacio.

Il segreto: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

In un primo istante, il prelato tenterà di tirarsi indietro, sostenendo di non essere disposto né ad uccidere persone innocenti e né a favorire la disoccupazione di tutti quelli che perderanno il lavoro a causa dell’esplosione, ma Donna Francisca insisterà affinché si proceda in tale maniera.

Da un lato a don Filiberto non resterà altra scelta se non quella di eseguire l’ordine, anche se successivamente si rifugerà nel confessionale della sua parrocchia per infliggersi delle dolorose punizioni corporali, dall’altro la vita nella fabbrica continuerà come se niente fosse, dato che sia Ignacio e sia Pablo (Adrian Exposito) saranno totalmente ignari di quello che starà per succedere…

Il Segreto, trame: Ignacio e Pablo tra le macerie dell’esplosione!

Proprio per via di questo, vi anticipiamo che Ignacio e Pablo verranno coinvolti nella potentissima esplosione, tant’è che resteranno intrappolati tra le macerie!

Per fortuna, i due uomini non saranno in pericolo di vita, ma la scia di violenza causerà più di un rimorso di coscienza a don Filiberto che, pentito, perderà sempre più il lume della ragione… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Il segreto, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole de Il segreto SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.