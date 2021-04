Nelle ultime puntate italiane de Il Segreto ci sarà tempo anche per familiarizzare con una nuova coppia. Quando ormai mancherà pochissimo al gran finale, i telespettatori assisteranno infatti alla nascita della passione tra lo strampalato Onesimo Mirañar (Josè Gabriel Campos) e Antonita (Lucia Caraballo). Il rapporto che si verrà a creare tra i due personaggi farà divertire i fan della telenovela iberica…

Il Segreto, news: Onesimo prende le difese di Antonita

Negli episodi già andati in onda, Onesimo e Antonita hanno avviato un rapporto abbastanza burrascoso, tant’è che i due non hanno mai perso occasione per battibeccare ed “insultarsi” a vicenda. In base a quanto segnalano le anticipazioni, le cose saranno però destinate a cambiare nel momento in cui l’inserviente di Isabel (Silvia Marsò) si deciderà a presentarsi ai provini che una troupe cinematografica starà svolgendo a Puente Viejo al fine di trovare l’attrice protagonista di una nuova pellicola.

Tuttavia, l’esperienza si rivelerà alquanto drammatica per la povera Antonita, dato che gli addetti ai lavori non esiteranno a prenderla in giro per la sua andatura claudicante, arrivando addirittura a riderle in faccia. A quel punto, Onesimo perderà letteralmente le staffe per come sarà stata derisa la domestica e affronterà a muso duro i “maleducati”, attirando l’attenzione della giovane che comincerà a pensare a lui come un “cavaliere” e un possibile fidanzato.

Il Segreto, spoiler: il primo bacio tra Antonita e Onesimo

Tutto ciò a quali risvolti porterà? Da una parte Dolores (Maribel Ripoll) si renderà immediatamente conto del fatto che Antonita ha messo gli occhi sul nipote Onesimo, dall’altro quest’ultimo non saprà come comportarsi di fronte a tale novità e, inavvertitamente, finirà per insultare nuovamente la ragazza nel corso di un dialogo con Marcela (Paula Ballesteros), poiché non si renderà conto della sua presenza nella bottega di generi alimentari.

Dì lì a poco, la situazione si farà incandescente: vi anticipiamo infatti che Onesimo si precipiterà al di fuori dell’esercizio commerciale per scusarsi con Antonita. Al termine del dialogo, i due non riusciranno così a reprimere la reciproca attrazione che sentono e si scambieranno un primo ed intenso bacio di fronte allo sguardo attonito di alcuni compaesani!!!

Il Segreto, trame: Onesimo e Antonita non riescono più a separarsi!

In ogni caso, dopo quello che sarà accaduto, Onesimo non riuscirà più a stare lontano da Antonita, motivo per il quale si presenterà a La Habana e le chiederà con successo di iniziare una relazione con lei. Una richiesta, dato l’epilogo della telenovela, che sfocerà anche in un matrimonio last minute. Insomma, qualcuno sarà felice a Puente Viejo, ma di questo riparleremo in seguito… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

