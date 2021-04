Un mistero avvolgerà le ultime puntate de Il Segreto; poco prima dell’addio, i telespettatori della telenovela iberica si troveranno infatti ad assistere ad una serie di malori di Emilia Ulloa (Sandra Cervera), che però la diretta interessata tenderà stranamente a sottovalutare. Sarà dunque facile pensare che la donna stia nascondendo qualcosa di estremamente importante al figlio adottivo Matias (Ivan Montes) e a tutti i suoi cari…

Il Segreto, news: Emilia preoccupata per le sorti di Raimundo

Come le puntate in onda stanno mostrando, Emilia è attualmente incentrata sulla ripresa del padre Raimundo (Ramon Ibarra), finito in stato catatonico dopo essere stato sequestrato da Eulalia Castro (Charo Zapardiel) e dai suoi scagnozzi. In un primo momento, la Ulloa ha cercato di opporsi all’idea di Francisca Montenegro (Maria Bouzas) di non ricorrere ad un metodo sperimentale per curare il parente, ma poi si è rassegnata alla volontà della “matrigna”.

Tale escamotage le ha permesso di appoggiare la Montenegro quando Raimundo ha espresso, nonostante la sua difficoltà nel parlare, il desiderio di “togliersi la vita” e di non essere più un peso per tutta la sua famiglia.

A quel punto, Emilia ha chiesto sia a Matias e sia a Marcela (Paula Ballesteros) di non appoggiare in alcun modo l’eventuale richiesta del “nonno” in tal senso e ha ricevuto una risposta affermativa dalla coppia. In questa intricata situazione, la Ulloa inizierà però ad avvertire un primo malore…

Il Segreto, spoiler: strani malori per Emilia

Eh sì: vi anticipiamo che nel bel mezzo di una sommossa paesana, durante la quale alcuni uomini saranno aizzati da don Filiberto (Andres Suarez) contro il sindaco repubblicano Alicia Urrutia (Roser Tapias), Emilia si preoccuperà a dismisura per il trambusto venutosi a creare, tant’è che non riuscirà a controllare i suoi nervi e finirà per perdere i sensi in strada.

Neanche a dirlo, Matias andrà subito a soccorrere la madre e richiederà l’intervento del dottor Clemente (Daniel Reyes), che riterrà necessario ricorrere ad un ricovero in ospedale poiché la Ulloa, appena si riprenderà, dirà di avere un dolore al torace. Questo perché, a detta del medico, Emilia durante la caduta potrebbe essersi rotta una costola che, se non curata, potrebbe perforarle un polmone. Tuttavia, la reazione della donna sarà alquanto sospettosa…

Il Segreto, trame: Emilia rifiuta il ricovero!

Dando abbastanza in escandescenze, Emilia si rifiuterà categoricamente di andare in ospedale e dirà che per riprendersi ha bisogno soltanto di qualche giorno di riposo. A nulla servirà dunque l’intervento di Matias, il quale le chiederà di essere ragionevole ed ascoltare il dottor Clemente.

Tutto ciò, ovviamente, farà da preludio ad una rivelazione che verrà fatta nell’ultimissima puntata della telenovela e che darà modo ai telespettatori di scoprire per quale motivo Emilia è davvero ritornata a Puente Viejo… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

