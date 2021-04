Una nuova consapevolezza sarà in mano ad Alicia Urrutia (Roser Tapias) nelle puntate finali della telenovela Il Segreto. La donna capirà infatti che è stato Tomas de los Visos (Alejandro Vergara) ad impedire che venisse uccisa dagli Arcangeli in un attentato, motivo per cui proporrà un patto proprio al marchesino. Scopriamo insieme di che cosa si tratta…

Il Segreto, news: Alicia capisce che don Filiberto è pro Arcangeli

In base alle anticipazioni, Alicia comincerà a riunire tutti i tasselli del puzzle quando don Filiberto (Andres Suarez) farà fatica a nascondere di essere d’accordo con le posizioni anti-repubblicane “sposate” dagli Arcangeli. In particolare, la Urrutia si renderà conto del fatto che alcuni uomini fidati del parroco hanno dato “spettacolo” nel corso di una riunione municipale organizzata nella piazza di Puente Viejo e gli chiederà conto delle sue azioni, finendo per litigare con lui.

Tuttavia, la ragazza ripenserà anche a tutti i movimenti di Tomas, che avrà più volte visto in compagnia di Filiberto, tant’è che inizierà a pensare che sia stato lui ad impedire il suo assassinio poche settimane prima. Un sospetto che la porterà a recarsi a La Habana per confrontarsi con il De Los Visos…

Il Segreto, spoiler: Tomas ammette di avere salvato la vita ad Alicia

Vi anticipiamo quindi che, di fronte alla sua esplicita richiesta, Tomas svelerà alla Urrutia di avere fatto il possibile per evitare che venisse fatta fuori, ammettendo di fatto di essere uno dei membri dei tanto temuti Arcangeli (la “setta” disposta perfino ad uccidere per far prevalere le posizioni dettati dal regime ormai fallito).

Ad ogni modo, quasi a sorpresa, Alicia ringrazierà il marchesino per averle salvato la vita e, come se non bastasse, gli proporrà un accordo.

Quale? La risposta è molto semplice: agire dall’interno per smantellare la congregazione ed evitare che i residenti di Puente Viejo si scindano in due fazioni: da un lato quelli che appoggiano la Repubblica e il suo ruolo di sindaco, dall’altro gli eventuali sovversivi simpatizzanti con i rivoltosi Arcangeli.

Tomas coglierà al volo tale opportunità, dato che, a differenza della madre Isabel (Silvia Marsò), sarà totalmente contrario allo spargimento di sangue per imporre il loro pensiero.

Il Segreto, trame: Francisca è la Presidente degli Arcangeli

Questo, dunque, a quali tipi di risvolti porterà? Nell’attesa di scoprirlo, segnaliamo che emergerà che Francisca Montenegro (Maria Bouzas) è a capo degli Arcangeli. La storica dark lady della telenovela svelerà quindi il suo ruolo a don Filiberto, chiedendogli di prepararsi a compiere un nuovo e altro grande “sacrificio”.

Si tratterà di un dialogo criptico, che però diventerà importantissimo in vista dell’episodio finale della telenovela… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

