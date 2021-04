Dopo avervi presentato QUI la nuova stagione della fiction, passiamo ora ad anticiparvi il contenuto della prima puntata de La compagnia del cigno 2. I primi due episodi saranno trasmessi da Rai 1 in prima serata domenica 11 aprile 2021.

La compagnia del cigno 2: anticipazioni episodio 1 intitolato Il ritorno

Sono trascorsi due anni dalla nascita della Compagnia e adesso i sette giovani musicisti, ancora più legati di prima, sono pronti ad affrontare gli esami di maturità. L’ansia per una non facile situazione che sta attraversando la sua famiglia rischia tuttavia di compromettere l’orale della bravissima Barbara.

Al Conservatorio giunge un ex allievo, Teoman Kayà, violinista famosissimo che dirigerà l’orchestra preparata negli anni da Luca Marioni. Per Luca e sua moglie Irene si tratta di certo del ritorno di un amico, destinato però a riaprire vecchie ferite…

La compagnia del cigno 2: anticipazioni episodio 2 intitolato Verità nascoste

Irene sospetta che Luca non le stia dicendo tutto sul suo rapporto con Teoman: tra i due, infatti, ci sono vecchie ruggini. Per il nuovo arrivato sarà l’occasione per far riemergere una scomoda verità…

I ragazzi della Compagnia cercano inoltre di supportare Rosario, che sta cercando il suo vero padre. Anche Barbara si trova a ripensare al suo passato e non sa che il motivo del suo trasferimento a Milano sta per rientrare con forza nella sua vita.

