La compagnia del cigno 2: cast, trama, anticipazioni. Dall’11 aprile su Rai 1

Da domenica 11 aprile in prima serata su Rai 1 arrivano i nuovi episodi de La compagnia del cigno, la fiction con protagonisti sette giovani ragazzi del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano affiancati da Alessio Boni e Anna Valle (nei panni dell’inflessibile maestro Luca Marioni e di sua moglie Irene).

A due anni dalla messa in onda della prima stagione, la fiction coprodotta da Indigo Film e Rai Fiction, scritta e diretta da Ivan Cotroneo, torna con sei nuove prime serate e riprende la storia dei sette talentuosi musicisti due anni dopo i fatti accaduti nell’ultima puntata.

Dunque ritroveremo Barbara (Fotinì Peluso), Matteo (Leonardo Mazzarotto), Robbo (Ario Sgroi), Sara (Hildegard De Stefano), Domenico (Emanuele Misuraca), Rosario (Francesco Tozzi) e Sofia (Chiara Pia Aurora) ormai diciottenni, pronti a realizzare il loro più grande sogno: entrare a far parte del complicato mondo accademico del Conservatorio, sempre sotto la guida del rigido maestro Marioni (chiamato dai ragazzi “il bastardo” proprio per i suoi modi sinceri ma spietati).

A dirigere l’orchestra di Marioni arriva un nuovo maestro, Teoman Kayà (interpretato dall’attore turco Mehmet Gunsur), violinista e direttore d’orchestra di fama mondiale e vecchio amico di Luca e Irene (i tre infatti si conoscono dai tempi del conservatorio Verdi). Un ritorno pieno di luci e ombre, che porterà a galla vecchie questioni mai risolte e in grado di minare la felicità ritrovata a fatica da Luca e Irene.

Accanto a Boni, Valle e ai sette giovani protagonisti, ritroveremo Carlotta Natoli (Vittoria, madre di Barbara), Francesca Cavallin (Miriam, madre di Robbo), Rocco Tanica (professor Guido Sestieri), Angela Baraldi (la professoressa Bramaschi), Alessandro Roia (Daniele, lo zio di Matteo), Claudia Potenza (Nicoletta, madre di Sofia) e Pia Lanciotti (direttrice del conservatorio).

Tra i nuovi personaggi faremo la conoscenza di due nuovi studenti: Lorenzo e Pietro (interpretati da Giacomo Del Papa e Andrea Matacena), la studentessa di canto lirico Anna (Anna Nagai) e Natasha (Sofia Iacuitto), figlia del nuovo compagno della madre di Robbo.

Tra le guest star invece, oltre al ritorno dell’artista inglese Mika, ci saranno nomi di grande prestigio del panorama musicale italiano come Ornella Vanoni, Malika Ayane, Tricarico e Francesco Gabbani.

Anche nel nuovo ciclo di puntate i giovani protagonisti si cimenteranno in performance di grandi classici (arrangiati in versione sinfonica) che hanno reso grandi artisti come Gino Paoli, Vasco Rossi, Riccardo Cocciante e la mai dimenticata Mia Martini.

Insomma, un nuovo intenso capitolo nel quale vedremo i giovani protagonisti competere l’uno con l’altro per una borsa di studio. Ma la loro amicizia, nata durante la spensierata adolescenza, saprà resistere alla spietata competizione dell’ambizioso mondo degli adulti?

Lo scopriremo solo seguendo i nuovi episodi in onda da domenica in prima serata su Rai 1.