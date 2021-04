Anticipazioni terza puntata della fiction La compagnia del cigno 2, in onda su Rai 1 in prima serata domenica 25 aprile 2021.

La compagnia del cigno 2: anticipazioni episodio 5 intitolato Prepararsi a combattere

Su invito di Teoman, giunge la direttrice di un’importante scuola americana. Ciò mette in fermento insegnanti e allievi, soprattutto perché si crea la chance di vincere una “succulenta” borsa di studio.

Il maestro Marioni non vede di buon occhio l’iniziativa della borsa di studio in quanto odia vedere i propri studenti sgomitare per la vittoria.

La compagnia del cigno 2: anticipazioni episodio 6 intitolato La competizione

La proposta privilegiata che è stata rivolta a Matteo dal maestro Kayà crea l’ennesimo segreto in grado di pesare sui già precari equilibri dei ragazzi della Compagnia del Cigno e soprattutto sul rapporto speciale con Marioni.

Domenico sta male per l’allontanamento improvviso di Barbara e le spiegazioni di Vittoria per giustificare la figlia non migliorano la situazione.

